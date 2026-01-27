A lo largo de los diferentes equipos de México y en el mundo hay siempre un exjugador de Chivas que da de qué hablar. Tal es el caso de Dylan Guajardo, futbolista que se formó en Verde Valle, que jugó en Europa en Rangers de Andorra y que ahora se convirtió en futbolista de Dorados de Sinaloa de la Liga de Expansión MX.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado siempre se destacó por formar jugadores y al mismo tiempo dejarlos ir por diferentes motivos. En el último tiempo dio la sensación de que la directiva española decidió sacar a aquellos jugadores que podrían haber marcado la diferencia como sucedió con Diego Campillo.

Uno de los futbolistas que se fue en silencio y no recibió oportunidades en el primer equipo fue Dylan Guajardo. El canterano rojiblanco se fue libre de Tapatío para llegar a jugar en el Rangers de Andorra, club que pertenece a Marco Fabian y que recibió a varios exjugadores del Rebaño Sagrado en el último año.

Dylan Guajardo es nuevo jugador de Dorados. (Foto: IMAGO7)

Allí solamente duró seis meses y no se sabe el motivo de su salida debido a que no comunicó por qué se fue. Sin embargo, su carrera no terminó estancada debido a que se convirtió en jugador de Dorados de Sinaloa en este Clausura 2026. “Soy Dylan Guajardo y soy nuevo entrenador de Dorados”, expresó el ex-Guadalajara en su presentación en redes sociales.

Los números de Dylan Guajardo en Chivas

Como decíamos, Dylan Guajardo no llegó a debutar en el primer equipo de Chivas y su máximo ascenso se dio en Tapatío. En el Clausura 2025 jugó 13 partidos y sumó 907 minutos. Cabe destacar que en Rangers FC jugó once encuentros y sumó dos goles en 820 minutos.