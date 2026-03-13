Alberto Medina es uno de los canteranos más importantes que ha surgido de Chivas en los últimos 30 años, no solamente por el título de Liga MX en el que fue pieza determinante, sino por su espectacular estilo de juego y capacidad de hacer goles y sobre todo, brindar asistencias.

El Venado tuvo un paso brillante por el Guadalajara, siendo parte de aquella camada importante de jugadores como Omar Bravo, Carlos Salcido, Francisco Javier Rodríguez, Jonny Magallón, Chicharito Hernández, Marco Fabián, entre muchos otros.

En una dinámica de preguntas rápidas para redes sociales, el canterano del chiverío fue cuestionado sobre diversos temas en donde la condición era que tenía que responder rápidamente, en donde una de las preguntas más importantes fue en cuáles equipos le hubiera gustado jugar.

El exjugador del Rebaño Sagrado no tuvo inconveniente en mencionar a Tigres UANL y a Rayados de Monterrey, para sorpresa de muchos aficionados; sin embargo, unos instantes después reiteró que el club de sus amores es Chivas y que nunca jugaría en el América.

¿Cómo fue la carrera del Venado Medina en Chivas?

Alberto Medina debutó en Primera División en el año 2000 bajo la tutela de Óscar Ruggeri, permaneciendo en el conjunto rojiblanco hasta el 2012, lapso en el que anotó más de 50 goles con la camiseta del Rebaño, además de ganar el torneo de Liga MX en el Apertura 2006, la Interliga 2008 y brillar en varias Copas Libertadores.

Después de su salida del Guadalajara, el sinaloense pasó por clubes como Pachuca, Puebla, Jaguares, Alebrijes de Oaxaca y Coras de Tepic, poniéndole punto final a su carrera en 2017.

¿A qué se dedica actualmente el Venado Medina?

Desde que puso fin a su carrera futbolística, el Venado Medina ha participado en los partidos de leyendas del Guadalajara, en donde varios exjugadores suelen cobrar por duelos de exhibición frente a figuras de otros equipos, presentándose en varias partes de México y el extranjero

Por si fuera poco, también ha estado participando en algunos reality shows en Estados Unidos, en donde inclusive fue campeón del Exatlón en su edición del 2019.