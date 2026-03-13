Históricamente, Chivas ha registrado múltiples problemas en la elección de refuerzos, debido a que muchos de esos futbolistas no suelen demostrar el nivel que esperaba, convirtiéndose en decepciones para la afición rojiblanca, por lo que la directiva encabezada por Amaury Vergara realiza nuevas formas de elegir a los próximos jugadores.

Durante muchos años, los aficionados del Guadalajara le han exigido a los dirigentes rojiblancos que abran la cartera y realicen contrataciones bomba para apuntalar al plantel, aunque evidentemente esa postura no siempre resulta favorable para el club.

Uno de los jugadores que más sonó en los recientes mercados de fichajes como opción para llegar al Rebaño fue Jordi Cortizo, quien vivía un gran momento en Rayados, por lo que la escuadra regiomontana le cotizó en 10 millones de dólares.

Los tapatíos estaban interesados, pero el exorbitante precio de Monterrey tiró todas las negociaciones, por lo que un año después lo vendieron al Club León por cerca de 4 millones, en donde actualmente está borrado por su baja de juego con los Esmeraldas.

Otra situación similar se vivió con Fernando Beltrán, quien al ser canterano se ganó el cariño de muchos aficionados rojiblancos, pero su rendimiento iba cada vez más a la baja, por lo que Javier Mier decidió darle salida de forma sorpresiva de cara al Apertura 2025 para mandarlo al León.

En los Panzas Verdes le han brindado múltiples oportunidades, pero su rendimiento sigue estando muy lejos de lo que pretende la directiva, por lo que también estaría castigado dentro de dicho club.

¿Cuánto dinero ganó Chivas con la venta de Fernando Beltrán al Club León?

Durante esa ventana de fichajes rumbo al Apertura 2025, las negociaciones entre el Guadalajara y Grupo Pachuca fueron recurrentes, en donde se realizaron varios traspasos, en donde el fichaje del Nene a La Fiera habría costado cerca de 3 millones de dólares según diversas fuentes extraoficiales.

Además, en esa ventana de transferencias se consumó la llegada de Bryan González y la salida de Víctor Guzmán a los Tuzos.