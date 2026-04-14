No hay dudas de que la afición de Chivas terminó muy molesta con Fernando Beltrán, quien se fue por la puerta de atrás sin ningún título. En las últimas horas no solo fue noticia porque confirmó que no corrió a ningún entrenador rojiblanco, sino que además reveló que hubo exjugadores del Rebaño Sagrado que llamaron para saber qué sucedía y para decirle que no vaya.

En el día de ayer el Nene mantuvo diálogos con Martín Juárez en el que se mostró con la campera de León y confirmó que nunca forzó la salida de un técnico del Rebaño Sagrado. “Empiezan a sacar de mí: ‘Jugador conflictivo que sacó técnicos de Chivas’. Yo no sé a quién corrí de Chivas. Ojalá hubiera corrido a uno para que de veras dijeran”, declaró el exjugador rojiblanco.

En la misma entrevista Fernando Beltrán confesó que nunca se quiso ir de Chivas y que lo llamaron exjugador del club para que no se vaya. “Muy difícil porque se habló de algo que nunca pedí. Se habló de que yo me quería ir, que no quería estar. Lo que pasó me lo quedo para mí porque esta parte me dolió mucho por cómo me sentí. No soy el primero que me ha pasado esto. (…) No me quería ir”, confirmó.

Fernando Beltrán habló de su salida de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Y agregó: “Antes de tomar la decisión me marcaron exfutbolistas de Chivas. Me marcaron para hablar conmigo, para saber qué estaba pasando, para decirme que no me fuera. Y llamadas duras. Sí, fue muy difícil porque al final intenté con todo lo que pude poderme quedar. De que me dieran chance”.

Fernando Beltrán reveló que influyó su salida de Chivas

En el mismo cuestionamiento señaló que lo que terminó motivando su salida del Guadalajara fue no haber ganado títulos. “En la primera que no me va bien hubo un cambio totalmente hacia mi persona. Influyó mucho cuando llevas jugando mucho en una institución y no han ganado nada cambia mucho las cosas. Te puedo decir que si hubiéramos salido campeones (en el 2023) otra cosa hubiera pasado. (…) Es así y cuando está en un club como Chivas y no llegan hay que hacer cambios y es muy difícil que aguanten a uno tanto tiempo”, cerró.