El Guadalajara viene de perder por goleada ante Tigres por la jornada 14 del Clausura 2026 de la Liga MX. Tras lo sucedido en Nuevo León, Christian Martinoli aconsejó a Gabriel Milito comenzar a utilizar a los jugadores que reemplazarán a los jugadores que serán baja por la convocatoria de la Selección Mexicana al Mundial 2026. Un mensaje que la afición del Rebaño Sagrado ha manifestado en redes sociales.

Esta mañana Dulio Davino dio importantes noticias al confirmar que la semana que viene se conocerá la lista de futbolistas citados del Tri para el certamen mundialista. “No va a haber ninguno que esté en la lista que se pierda la Liguilla y no vaya al Mundial”, expresó el directivo de la Federación Mexicana de Futbol.

La actualidad tiene al Guadalajara que se recupera de una dura derrota ante Tigres, pero que se ubica en la primera posición con 31 puntos y con grandes posibilidades de finalizar como superlíder. Tras lo sucedido en Nuevo León, Christian Martinoli señaló que fue un partido parejo con un resultado escandaloso y le aconsejó al técnico rojiblanco que empiece a utilizar a los jugadores que reemplazarán a las bajas por la Selección Mexicana.

Gabriel Milito viene de sufrir una dura derrota ante Tigres. (Foto: IMAGO7)

“Un partido parejo, pero terminó siendo escandaloso”, expresó el reconocido relator de Azteca Deportes. Y agregó: “Si creo que Milito debería empezar a entrenar ya con varios futbolistas que van a jugar la Liguilla. Meterlos a jugar más”.

¿Qué jugadores serán baja en Chivas para el Mundial 2026?

Es un hecho que Raúl Rangel y Roberto Alvarado tendrían garantizado su lugar en la Selección Mexicana para jugar el Mundial 2026. Restará saber si finalmente Javier Aguirre decide llevar a Luis Romo, quien no se destacó ante Pumas y Tigres, Brian Gutiérrez, Richard Ledezma y Armando González.