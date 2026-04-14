La Selección Mexicanaavanza hacia la etapa decisiva de preparación para el Mundial 2026 con una postura definida. De acuerdo con Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales, todos los que sean convocados por Javier Aguirre tiene su boleto seguro en la Copa de Mundo, pues en esta ocasión no habrá “sparrings”.

“Los jugadores que van al Mundial no estarán en la Liguilla; no habrá ninguno que se pierda la Liguilla que esté en la lista y que no vaya al Mundial“, mencionó el directivo durante el anuncio del partido de preparación del TRI ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez.

Con esta decisión, el representativo azteca busca establecer claridad desde el arranque de la concentración, evitando cualquier incertidumbre.

Además, Duilio Davino confirmó que la lista de convocados que militan en la Liga MX será dada a conocer antes de la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026.

¿Qué jugadores de Chivas podrían ser convocados para el Mundial 2026?

Los futbolistas de Chivas que cuentan con mayores posibilidades de entrar en la lista de Javier Aguirre son Raúl Rangel, Armando González, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado, además de Luis Romo, quien pese a no atravesar su mejor momento futbolístico, sigue siendo un elemento de confianza para el “Vasco”.