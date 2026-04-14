David Faitelson, fiel a su estilo directo y polémico, encendió el debate al comparar a Armando González con Patricio Salas. El analista de TUDN no se guardó nada y aseguró que el atacante del América “le bolea los zapatos” al del Club Deportivo Guadalajara.

Incluso, David Faitelson dejó entrever que al conjunto de las Águilas le vendría bien un delantero como la “Hormiga” González, ya que su ofensiva no atraviesa el mismo nivel que en campañas anteriores.

Así que, a raíz de esta situación, entre la afición ha surgido la duda sobre el valor actual de cada futbolista, de manera que en Rebaño Pasión te aclaramos quién está mejor tasado en el mercado.

Armando González vale más que Pato Salas.

¿Cuál es el valor de Armando González y Patricio Salas?

Si tomamos los datos de Transfermarkt, el valor actual de Armando González en Chivas es de 15 millones de euros, equivalente a poco más de 305 millones de pesos mexicanos.

Por su parte, Patricio Salas tiene un valor que apenas ronda los 50 mil euros, poco más de un millón de pesos mexicanos, lo que evidencia una diferencia abismal frente a su contraparte.