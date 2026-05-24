El exfutbolista de Chivas firmó una actuación inolvidable con Tepatitlán al marcar los tres goles de su equipo en la ida del Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX.

La cantera del Club Deportivo Guadalajara volvió a hacerse presente en un escenario importante del futbol mexicano. Esta vez fue gracias a Wiliam Guzmán, aquel futbolista que debutó con gol en el Rebaño en 2013 y que ahora fue la gran figura de la ida del Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX. El mediapunta marcó los tres goles con los que Tepatitlán derrotó por 3-1 a la Jaiba Brava.

El exrojiblanco se robó todos los reflectores en una noche importante dentro de la categoría. Guzmán apareció como líder ofensivo del Tepatitlán y firmó un hat-trick que incluyó definiciones de gran calidad y mucha personalidad en momentos determinantes del encuentro. Su actuación fue tan dominante que terminó siendo elegido como la figura del partido, guiando a su equipo a tomar ventaja antes de la vuelta.

Para muchos aficionados de Chivas, Wiliam Guzmán es un nombre recordado por aquel debut del 25 de octubre de 2013 ante Monarcas Morelia. Aquella noche ingresó desde el banquillo y anotó al minuto 89 para rescatar un empate, cumpliendo el sueño que él mismo confesó haber imaginado antes de estrenarse en Primera División. Aunque nunca logró consolidarse en el primer equipo, dejó una imagen recordada.

Después de su salida del Guadalajara, el atacante construyó una extensa carrera en el Ascenso MX y la Liga de Expansión. Pasó por equipos como Coras FC, Atlético Zacatepec, Alacranes de Durango y Venados FC, donde recuperó protagonismo y se convirtió en una referencia ofensiva constante. Ahora, en Tepatitlán, parece atravesar uno de los mejores momentos de su carrera.

Guzmán ya venía mostrando un gran nivel desde su llegada al conjunto alteño. En la fase regular aportó dos goles y cinco asistencias en 14 partidos, mientras que en el semestre pasado anotó otros cinco goles. Su triplete no solo acercó a Tepatitlán al título del Campeón de Campeones, sino que además volvió a poner el foco sobre un futbolista que alguna vez prometió mucho en Chivas y que hoy vive una segunda etapa de reconocimiento dentro del futbol mexicano.

Edson Torres marcó el gol de la Jaiba Brava

Curiosamente, los cuatro goles de la Superfinal tuvieron sello rojiblanco. El tanto de la Jaiba Brava fue obra de Edson Torres, mediapunta creativo surgido también de las Fuerzas Básicas de Club Deportivo Guadalajara. El ofensivo tuvo un destacado paso por Leones Negros, donde incluso salió campeón en la Liga de Expansión, y ahora busca darle vuelta a la serie con la Jaiba Brava en el partido definitivo.