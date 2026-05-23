Atlas tendría en marcha un ambicioso proyecto para construir un nuevo estadio

Las recientes versiones sobre un posible nuevo estadio para Atlas ya comenzaron a generar conversación en Jalisco, especialmente entre la afición de Chivas, que desde hace años presume el Estadio Akron como uno de los inmuebles más modernos del continente americano.

Ahora, con la llegada del empresario José Miguel Bejos al conjunto de los “Zorros”, ha tomado fuerza la posibilidad de que también apuesten por una casa de primer nivel que podría competir directamente con la del Rebaño Sagrado.

De acuerdo con información que ha circulado de manera extraoficial en las últimas horas, Atlas tendría proyectada la construcción de un nuevo inmueble en un plazo aproximado de tres años.

¿Mejor que el Estadio Akron?

Según Grupo Fórmula Jalsico, no solo estaría pensado para albergar partidos de futbol, sino también como un complejo moderno con distintas amenidades, entre ellas hotel, restaurantes y zonas comerciales, siguiendo la tendencia de los estadios más innovadores del mundo.

Cabe mencionar que hasta el momento, Atlas no ha emitido ningún posicionamiento oficial sobre el proyecto, por lo que toda la información permanece en calidad de rumor.

Sin embargo, la expectativa aumentó debido a la reciente adquisición del club por parte de José Miguel Bejos, quien buscaría impulsar una nueva etapa para la institución tanto en lo deportivo como en infraestructura.