Con un mensaje publicado en redes sociales, Amaury Vergara felicitó a los jugadores de Chivas que representaron a la Selección Mexicana.

Luego de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el propietario de Chivas, Amaury Vergara, utilizó sus redes sociales para reconocer el esfuerzo de los cinco futbolistas rojiblancos que representaron al TRI: Roberto “Piojo” Alvarado, Luis Romo, Armando “Hormiga” González, Raúl “Tala” Rangel y Brian Gutiérrez.

El dirigente del Club Deportivo Guadalajara publicó un emotivo mensaje en el que también extendió su reconocimiento al resto del combinado nacional, destacando el compromiso mostrado por el equipo a lo largo de la Copa del Mundo.

“Piojo, Luis, Hormi, Tala y Brian: gracias a ustedes, y a toda la Selección Mexicana, por darle grandes momentos de ilusión y unión a todo el país. El mundo fue testigo de su talento, compromiso y amor por México”, escribió el mandamás del Rebaño Sagrado.

El mensaje de Amaury Vergara refleja el orgullo que existe dentro de Verde Valle por la representación de sus futbolistas en la máxima competencia del futbol, además de reforzar el respaldo de la directiva hacia una generación que continúa consolidándose como una de las bases del presente y futuro de la Selección Mexicana.

Ahora, tras concluir su participación en el Mundial 2026, los jugadores de Chivas comenzarán a enfocarse en su regreso al equipo, pero antes de volverse a poner bajo las órdenes de Gabriel Milito se tomarán unos días de vacaciones.

¿Cuándo reportan los seleccionados con Chivas?

De acuerdo con David Medrano, los cinco futbolistas que vieron actividad con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 reportarán en Verde Valle el próximo lunes 13 de julio, aunque están prácticamente descartados para iniciar el Torneo Apertura 2026 ante los Diablos Rojos del Toluca.