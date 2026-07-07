Jair Pereira recibió cientos de felicitaciones de seguidores de Chivas en su cumpleaños, dejando claro que continúa siendo un ídolo.

Jair Pereira celebró este martes su cumpleaños número 40 y el Club Deportivo Guadalajara no dejó pasar la fecha, dedicándole una publicación especial en sus redes sociales para felicitarlo y como era de esperarse, la afición respondió de inmediato con cientos de comentarios cargados de cariño, reconocimiento y nostalgia.

Señalar que el “Comandante” nació el 7 de julio de 1985 en la ciudad de Cuautla, Morelos y fue con Cruz Azul con quien debutó en la Primera División del futbol mexicano el 3 de agosto de 2011 para después contruir un exitoso pasa por nuestras Chivas.

Los seguidores del Rebaño Sagrado aprovecharon la publicación para agradecerle los años de entrega que brindó defendiendo la camiseta rojiblanca. Mensajes como “El gol al 94’ contra los amargos para después festejar como comandante”, “Se recuerda con mucho cariño, comandante” y “Nuestro comandante. Lo queremos mucho” fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar.

Los títulos de Jair Pererira en Chivas

Cabe mencionar que el ahora analista llegó al Club Deportivo Guadalajara en 2014 y rápidamente se convirtió en un referente de la la institución gracias a su personalidad y solidez defensiva. Durante su paso por Verde Valle fue pieza clave en una de las etapas más exitosas de la última década, conquistando la Liga MX, dos Copas MX, una Supercopa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf.

Imagen generada con ChatGPT.

Si bien ya han pasado varios años desde su salida, el cariño de la afición permanece intacto, pues cada aniversario, cumpleaños o publicación relacionada con él suele generar una gran respuesta de los seguidores de Chivas.

Los mensajes que inundaron la publicación del Rebaño Sagrado por el cumpleaños número 40 de Jair Pereira son una muestra de la huella que dejó y es que se le sigue guardando cariño por su entrega, liderazgo y compromiso.