Jair Pereira recordó el episodio que se volvió viral durante su etapa en Chivas y explicó el contexto detrás del famoso zape a un canterano en un entrenamiento dirigido por Matías Almeyda.

A casi una década de uno de los tantos momentos de su etapa en Chivas, Jair Pereira decidió contar su versión completa de los hechos. Durante una charla en el podcast Cracks y Mortales, el exdefensor rojiblanco recordó el famoso episodio en el que le dio un zape a un canterano durante un entrenamiento y aclaró varios detalles que, según explicó, nunca trascendieron cuando el video se volvió viral en 2017.

Lo primero que quiso dejar en claro fue que el jugador involucrado no era un niño ni un juvenil recién incorporado a la institución. “Me atacaron bien cañón porque ni era tan chavo, era de Segunda División. Tenía como 20 años, 21. Era central”, explicó Pereira al recordar aquella situación que fue captada por las cámaras durante una práctica del primer equipo.

Según relató, todo ocurrió durante un ejercicio específico diseñado por Matías Almeyda. El objetivo era trabajar los duelos individuales y el perfilamiento defensivo, una de las bases del sistema de juego que utilizaba el entrenador argentino. Jair aseguró que la consigna era orientar al rival hacia la banda para practicar determinadas situaciones defensivas, pero que el canterano insistía constantemente en buscar el túnel en lugar de realizar el movimiento que exigía el ejercicio.

“Ya habían varias veces que había intentado hacer túnel. Hasta como la cuarta le salió, pero Matías le dijo que ese no era el trabajo. El trabajo era tirarla larga, no ir hacia adentro”, recordó el excapitán rojiblanco. Sin embargo, el joven volvió a intentarlo y finalmente logró superarlo con un caño en plena práctica.

Fue entonces cuando ocurrió la reacción que se hizo viral. Pereira explicó que, más que la jugada en sí, lo que terminó de molestarlo fue la actitud posterior del canterano. “Se empieza a reír y cuando se empieza a reír fue cuando yo me enojo más. Sentí que no estaba tomando en serio el trabajo“, señaló. En ese momento le propinó el famoso zape, sin darse cuenta de que varias cámaras de televisión estaban grabando el entrenamiento en vivo.

¿Jair Pereira se arrepiente del zape?

Con el paso de los años, Jair Pereira reconoce que reaccionó de forma equivocada. “No está bien, es la realidad, no está bien. Pero tampoco estuvieron bien las actitudes y yo me calenté”, admitió durante la conversación. Pereira explicó que posteriormente buscó al futbolista para aclarar lo sucedido e incluso le regaló unos zapatos de futbol. “Al final fui y al chavo le acabé regalando unos zapatos de futbol. Pero no está bien”, insistió. A la distancia, el ex capitán rojiblanco entiende que perdió la cabeza en aquel momento, aunque también considera que la situación fue consecuencia de un ejercicio que no estaba siendo tomado con la seriedad que pretendía el cuerpo técnico de Matías Almeyda.