El Piojo ya ha sido pretendido por la escuadra brasileña, en donde prefirió quedarse como rojiblanco en lugar de probar fortuna en Sudamérica.

En Chivas comenzó a surgir preocupación debido a los rumores sobre el interés del Flamengo en hacerse de los servicios de Roberto Alvarado después de la brillante exhibición que ha demostrado en la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, el Piojo ya habría rechazado en una ocasión a la escuadra brasileña que habría colocado sobre la mesa del Guadalajara una cifra exorbitante de dinero para poder comprar la carta del mediocampista, en donde ni el club ni el jugador demostraron interés en la propuesta.

“Por ahí hablando con mi representante me comentó que los buscaron a ellos. Obviamente te pone a pensar un montón de cosas, es una Liga muy competitiva, un equipo que siempre está peleando Libertadores y en la Liga de Brasil.

“Pero yo en este momento estoy pensando en Chivas, en estar tranquilo en Chivas, hacer las cosas bien. Chivas es una vitrina muy grande y sigo enfocado en que quiero hacer las cosas bien en Chivas para poder cumplir ese sueño de ir a Europa que ojalá se me dé”, declaró en entrevista con TUDN el 10 de septiembre del 2024.

¿Cuánto dinero ofreció el Flamengo por el fichaje de Roberto Alvarado?

Durante la recta final del mercado de fichajes de verano del 2024, la escuadra brasileña habría ofrecido al Guadalajara una oferta de 6.5 millones de dólares fijos y dos más en variables según objetivos.

Sin embargo, la directiva rojiblanca rechazó toda propuesta debido a que consideraba al Piojo como un jugador intransferible e indispensable en su proyecto deportivo, por lo que no se abrió ninguna ventana de negociación ni con el club tapatío ni con el entorno del futbolista.