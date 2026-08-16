Chivas logró superar a Santos Laguna por la jornada 4 del Apertura 2026. Conoce cómo marchan Ricardo Marín y Roberto Alvarado en la tabla de goleo de la Liga MX.

Uno de los grandes puntos por los que se destacó el Guadalajara a lo largo del Clausura 2026 es por la gran cantidad de goleadores que tenía. Por esta razón, repasamos cómo marchan Ricardo Marín y Roberto Alvarado tras la victoria ante Santos Laguna por el Apertura 2026.

Sin duda, Hormiga fue uno de los grandes protagonistas del Rebaño Sagrado para pelear hasta último momento por el título de goleo. Sin embargo, desde su doblete contra Pumas no volvió a marcar y lo sigue sin hacerlo hasta esta fecha.

Frente a Santos Laguna, Gabriel Milito decidió dejar en el banco de suplentes a Armando González, quien no ingresó en los 90 minutos. Sin embargo, Ricardo Marín anotó el 1-0 para darle la victoria al Guadalajara ante los Guerreros.

Ricardo Marín anotó el gol de la victoria ante Santos Laguna. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marchan Ricardo Marín, Roberto Alvarado y Armando González en la tabla de goleo?

Tras la victoria ante Santos Laguna, Roberto Alvarado se ubica en la décima posición con dos anotaciones, mientras que Ricardo Marín es 45° luego de anotar su primera anotación en el campeonato. Por su parte, Armando González no se encuentra en la tabla de goleo porque aún no anotó. De momento, el goleador del campeonato es Lucas Ocampos con cinco dianas.

¿Cómo marcha Chivas en la tabla de posiciones?

Chivas se ubica en la novena posición de la tabla general de posiciones del Apertura 2026 con siete puntos e iguala la línea de Tijuana con un partido más. De todas maneras, una victoria de Xolos mantiene al Rebaño Sagrado por delante de Cruz Azul.