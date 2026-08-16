Chivas enfrenta a Santos Laguna por la jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Corona. Conoce cómo llega el Guadalajara en la tabla general de posiciones.

Chivas enfrenta esta noche a Santos Laguna por la jornada cuatro del Apertura 2026 de la Liga MX. De esta manera, repasa cómo llega el Guadalajara en la tabla general de posiciones del certamen nacional.

El equipo de Gabriel Milito llega con la necesidad de comenzar a sumar una nueva victoria para calmar las aguas en la afición rojiblanca. Especialmente porque acaba de quedar eliminado de la Leagues Cup, mientras que en el torneo nacional perdió ante Toluca, sumó de a tres ante FC Juárez, en tanto que contra Puebla empató.

Este domingo enfrenta a uno de los equipos más débiles de la Liga MX, ya que visita a Santos Laguna por la jornada cuatro. La teoría indica que el Rebaño Sagrado debería imponerse sin problemas en el Estadio Corona.

Gabriel Milito necesita una victoria ante Santos Laguna. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Chivas en el Apertura 2026?

Al choque contra Santos Laguna, el Guadalajara se ubica en la décima segunda posición con cuatro puntos. En estos momentos se encuentra a una unidad de Atlante, último clasificado al Play-in, a tres de Pumas, último clasificado directo a la Liguilla, y a cinco de Rayados de Monterrey y Atlas, primero y segundo, respectivamente.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Santos Laguna?

Todo indica que Chivas formaría con Raúl Rangel en la portería, en defensa con Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Romo, Luis Rey y Hugo Camberos, en el medio Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, mientras que en el ataque, seguramente volverá a estar de inicio Armando González.