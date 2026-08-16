El cancerbero del Guadalajara volvió a ser determinante para evitar la caída de su marco y mantener con vida al Rebaño en su visita a Torreón.

Chivas no tuvo su mejor actuación en el partido de la jornada 4 del Apertura 2026, en donde Santos Laguna demostró que no es un rival sencillo y puso a temblar a los aficionados rojiblancos; sin embargo, Raúl Rangel fue el héroe con algunas atajadas espectaculares.

Después de la increíble atajada de Carlos Acevedo tras un disparo de Santiago Sandoval, el portero del Guadalajara demostró que también es uno de los mejores del país, tras un mano a mano, en donde desvió el disparo de Sordo para que la redonda se estrellara en el poste de forma dramática.

Minutos después, los de la Comarca Lagunera se volcaron a la ofensiva y pusieron a los rojiblancos contra las cuerdas, en donde Francisco Villalba intentó sorprender con un disparo a primer poste, buscando el error del cancerbero, que lo detectó y regresó para lanzarse y mandar la redonda a tiro de esquina.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos?

El próximo partido del Guadalajara en el Apertura 2026 se disputará el próximo sábado 22 de agosto cuando reciban en la cancha del Estadio Akron a los Xolos de Tijuana, partido que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.