México vuelve a tener acción en Estados Unidos, cuando enfrente a Perú en la Fecha FIFA. En medio de este contexto, confirman que Rafa Márquez tomó una decisión importante con Raúl Rangel.

No hay duda de que Raúl Rangel es un motivo de orgullo para todo Chivas. En medio del inicio del proceso mundialista de la Selección Mexicana, Villa Villa reveló en X que Rafa Márquez habría decidido sentar al Tala en 2 partidos de esta Fecha FIFA, mientras que ante Estados Unidos iría de titular.

Es un hecho que el técnico nacional busca renovar parte de la plantilla con jugadores jóvenes que puedan marcar la diferencia. Sin embargo, hay una serie de elementos del Rebaño Sagrado que piden siempre estar en cada una de las convocatorias.

Uno de ellos es Raúl Rangel, quien llevó adelante un excelente Mundial 2026 con actuaciones memorables ante Corea del Sur y Ecuador. Sin embargo, Rafa Márquez afirmó en conferencia de prensa que ningún jugador tiene garantizado un lugar en el once titular y entre ellos se encuentran los porteros.

Rafa Márquez enviaría a la banca a Raúl Rangel. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, Villa Villa adelantó en sus redes sociales que el plan del Káiser es mandar a la banca al portero de Chivas en 2 de los 3 partidos que quedan por disputar. “Rafa Márquez en la conferencia dijo que también quiere ver a los porteros. Se me hace que mañana va el Gato García vs. Perú, sábado Tala ante Estados Unidos y el martes Padilla ante Chile”, reportó el periodista de Azteca Deportes.

Rafa Márquez tomó una decisión con los jugadores de Chivas

En conferencia de prensa, Rafa Márquez dio a entender que los 4 jugadores de Chivas llegaron cansados luego de su largo viaje. “Los jugadores de Chivas llegaron cansados (Romo, Campillo, Sandoval y Camberos). Están predispuestos a estar, pero consideraremos si tienen minutos”, expresó el técnico nacional.

La posible alineación de México ante Perú

Según lo informado por Claro Sports, Rafa realizará 9 cambios respecto al once titular frente a Colombia. De esta manera, México formaría con: Alex Padilla, Mateo Chávez, Johan Vázquez, Víctor Guzmán, Jeremy Márquez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Isaías Violante, Orbelín Pineda y Santiago Giménez.