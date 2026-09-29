No hay ninguna duda de que el Guadalajara no solo tiene la mejor cantera de México, sino que además potencia todo tipo de jugadores. En las últimas horas se confirmó el nuevo valor de mercado de tres estrellas rojiblancas.

Es un hecho que el Guadalajara logró elevar su nivel desde la llegada de Gabriel Milito a la dirección técnica, por lo que diferentes clubes voltearon y sondearon la posibilidad de fichar a uno de sus futbolistas. En medio de este contexto, CIES Football Observatory, reconocido ente de Europa, dio a conocer los valores de mercado de Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Bryan González, ya que integran el top 10 de los jugadores más cotizados del fútbol mexicano.

A lo largo de los últimos años, el Rebaño Sagrado ha recibido varias ofertas de diferentes equipos que buscaron llevarse a un jugador. Jesús Orozco Chiquete fue el último en salir luego de poner en la mesa de negociación la carta de Luis Romo y dinero.

La actualidad de Chivas para muchos no es la mejor, debido a que de los últimos 6 puntos logró cosechar 1, pero el equipo elevó su nivel desde que llegó Gabriel Milito a la dirección técnica. Varios clubes de la Liga MX han preguntado por diferentes jugadores del Rebaño Sagrado y se retiraron porque la cotización era alta.

Santiago Sandoval es uno de los jugadores más cotizados de la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

El valor de mercado de los jugadores de Chivas según CIES Football Observatory

En medio de la Fecha FIFA, CIES Football Observatory, reconocido centro de estudios de Europa, realizó una lista de los 10 jugadores más cotizados de la Liga MX. Entre ellos se encuentran Santiago Sandoval, Roberto Alvarado y Bryan González, mientras que Gil Mora lidera dicha tabla con un valor superior a los 24 millones de dólares.

Cabe recordar que en las últimas semanas Transfermarkt confirmó en su página web que el valor de mercado de Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y Brian Gutiérrez había caído, mientras que el de Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Campillo se había elevado por su buen momento en el Guadalajara.