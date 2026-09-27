Mazatlán fue un equipo que duró un suspiro porque no se pudo establecer en primera división. Allí jugó Víctor Alcaraz, exjugador de Chivas, quien reveló cómo era jugar en un equipo que iba a ser vendido a los pocos meses de haber sido fichado.

Hay una gran cantidad de jugadores que se formaron en Chivas y que por diferentes motivos no terminaron de tener al menos unos minutos en el primer equipo. Uno de ellos fue Víctor Alcaraz, quien actualmente brilla en Rangers FC de Andorra.

El Lobo fue uno de los tantos jugadores que jugó en Mazatlán y reveló lo que fue jugar en un club que ya tenía fecha de caducidad en la Liga MX. “Fue la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, si nos íbamos a quedar, si iban a vender plaza con jugadores. Eran muchas preguntas y tampoco la gente que estaba ahí nos las podían contestar porque tampoco estaba en sus manos. Era un viaje sin respuestas”, declaró el exportero rojiblanco en exclusiva con Rebaño Pasión.

La experiencia de Víctor Alcaraz en Mazatlán

La llegada de Mazatlán a la primera división del fútbol mexicano tuvo un inicio polémico debido a que se dio con el cambio de plaza de Monarcas Morelia. Hasta el Clausura 2026 estuvo presente la escuadra sinaloense en el máximo circuito tras más de 5 años.

Los Bucaneros recibieron a un sinfín de jugadores con pasado en el Guadalajara, entre los que se destaca Víctor Alcaraz. El exportero rojiblanco afirmó que fue una experiencia muy linda y que estaba agradecido a pesar del desenlace que tuvo.

Víctor Alcaraz habló sobre jugar en Mazatlán. (Foto: IMAGO7)

“Llegué con las expectativas muy altas. Al final a mí me toca jugar, me toca jugar en Leagues Cup, me toca jugar ahí contra San Diego, me fue muy bien ese partido. La verdad es que también tengo la suerte de poder estar en el equipo cuando estaba Robert Dante Siboldi. Fue una experiencia muy buena y la verdad estoy muy agradecido con Mazatlán en ese sentido. Al final de cuentas con el tema de objetivos, creo que sí en cierto modo sí se cumplió una, obviamente hubo una parte de mí que me hubiera gustado jugar más, pero no estuvo en mis manos”, comentó.

Y agregó: “Estoy satisfecho con lo que hice porque también no fue fácil tener un cambio y en esta etapa me tocó tener 3 cambios de entrenador. Tres sistemas de juego distintos, tres exigencias distintas y al final los porteros siempre fuimos como el grupo que estuvo ahí. Los mejores jugadores del plantel son los porteros, así siempre nos lo decían. Y lo veía de verdad que era muy bueno, era motivante entrenar siempre al 100. (…) Conocí muchas personas, me empapé también de lo que es estar en un equipo de primera división y lo que me tocó jugar lo hice al 100 y eso también me sirvió de experiencia ahora que vine para acá a Andorra”.

Víctor Alcaraz se mostró feliz por haber jugado en Mazatlán. (Foto: IMAGO7)

En la misma entrevista, Víctor Alcaraz comentó que los últimos meses en Mazatlán vio una afición que se volcó de lleno a apoyar al equipo. “Ahí recuerdo muy bien el último partido que tuvimos en Maza contra Toluca que ganamos 3-2. Fue increíble, de verdad, el estadio se llenó, la afición, parecía que habíamos quedado campeones del fútbol mexicano, el haber ganado como que siento que fue como ver a este puerto de Mazatlán metido ahí apoyando siempre y al final, te digo, era una muy buena plaza”, comentó.

El Lobo Alcaraz afirmó que Sergio Bueno fue importante en su paso por Mazatlán. (Foto: IMAGO7)

Y añadió: “Nos trataron a todos muy bien, en ese sentido. Y pues digo, al final duele, no solamente por Mazatlán, creo que duele siempre que se mueva una plaza. ¿Cómo lo tomamos (la venta de la plaza)? Fue algo extraño. Fue la primera vez que me había tocado algo así y creo fue la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, si nos íbamos a quedar, si iban a vender plaza con jugadores. Eran muchas preguntas y tampoco la gente que estaba ahí nos la podían contestar porque tampoco estaba en sus manos. Era un viaje sin respuestas”.

Para Víctor Alcaraz fue clave tener en la dirección técnica a Sergio Bueno, quien los motivó a dejar todo en el campo de juego porque era la única manera de mostrarse. “Llega Sergio Bueno y lo que nos dice es ‘Mátense en la cancha porque no saben quién va a estar ahí viéndolos’. Con él era, lo voy a decir vulgarmente, muchos huevos, de verdad. De verdad. Y era mucha actitud, era matarse en el campo, los entrenamientos. Al final creo que el único partido un poco flojo que tuvimos fue contra Atlas, me acuerdo, que perdimos 2-1 ese partido”, recordó.

Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt. (Foto: CHATGPT)

A su vez, el exjugador de Chivas reveló que con Sergio Bueno el equipo encontró un nuevo rumbo para cerrar mejor su paso por la Liga MX. “Le admiro mucho al profe porque llega con 4 partidos menos y de repente empezó otra pretemporada, literal fue otra pretemporada. Qué madriza nos pegó en los entrenamientos, de verdad, era correr y correr y correr, pero correr de una manera inteligente”, comentó.

Y cerró: “Sabe mucho de fútbol el profe Sergio y aparte tipazo de persona. Aparte de la exigencia que nos tiene, aparte del cariño que nos tuvo a su manera de mostrar cariño. Al final tuvimos un buen cierre. Tuvimos un cierre digno de un equipo porque al final no teníamos rumbo, honestamente no teníamos rumbo como equipo, porque al final eran muchas, muchas preguntas sin respuesta. Creo que viene Sergio y nos da ese camino y al final creo que cerramos el torneo de una manera muy digna. Por esa parte también te digo que valió mucho la pena la estadía que tuve ahí porque como jugador, independientemente de que no haya jugado mucho en esa etapa, aprendí mucho de él”.