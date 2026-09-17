Víctor Alcaraz fue uno de los tantos jugadores que se formó en Chivas y que no pudo tener oportunidades en el primer equipo. La actualidad lo tiene con minutos en el futbol de Europa y desde Andorra dio la razón por la que cree que Eduardo García no es considerado por Gabriel Milito.

El reglamento indica que la portería mide 7,32 metros de ancho por 2,44 metros de alto. Sin embargo, el arco de Chivas va de un tiro de esquina a otro porque la historia marca que el club es grande por el tipo de desafío que tuvo.

Víctor Alcaraz fue uno de los tantos guardametas que se formaron en Verde Valle, pero que no pudo debutar con el conjunto rojiblanco. Sin embargo, sabe lo que es atajar para Chivas y en diálogo en exclusivo con Rebaño Pasión dio una razón por la que Gabriel Milito no tiene considerado a Eduardo García cuando hizo el mismo proceso que Raúl Rangel.

Desde que se terminó el Apertura 2025, el técnico argentino dejó en claro que su primer portero es el Tala, su segunda opción Óscar Whalley y la tercera es Sebastián Liceaga. Sin ser considerado, el Dragón fue enviado nuevamente a Tapatío para que tenga minutos ya que fue renovado por Javier Mier.

Eduardo García y Víctor Alcaraz fueron campeones con el Tapatío de Gerardo Espinoza. (Foto: IMAGO7)

La gran pregunta que surge es por qué Gabriel Milito tomó esta decisión. Desde Europa y mentalizado en lo que sucede con FC Ranger de Andorra, el Lobo Alcaraz, exportero del Guadalajara, no se quiso meter en polémicas, pero señaló que esa decisión se debe a que cada equipo tiene un prototipo de arquero en el que uno no encaja.

“Creo que en algún momento en la entrevista pasada te había dicho que en Chivas, no solo en Chivas, sino creo que en todo el fútbol mexicano en todos los equipos es normal que tengan un prototipo de portero. Y eso es normal, no tengo absolutamente nada en contra de ello, al final son prototipos que quieren en base a un sistema de juego, en base a lo que quieran en un futuro. Y bueno, si en un jugador es difícil, imagínate para un portero”, explicó.

Y agregó: “¿Por qué te digo esto? Porque al final entiendo en esa parte que yo conozco a Eduardo, el Dragón, lo conozco desde que éramos niños. Es un gran amigo mío, tiene unas cualidades excepcionales, de verdad, y lo que yo platicaba con él era que cada quien tiene sus cualidades. Él tiene mucho salto, tiene mucha fuerza de piernas, es muy atajador, juega muy bien con los pies.

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Tal vez yo sea un poco más valiente, ataje más en mi zona, el físico, la actitud, etcétera. El Tala tendrá el juego aéreo, este tendrá el orden táctico, son muchas cosas, muchas variantes que tienen los porteros. Entonces, al final creo que lo que están haciendo en Chivas es eso, ellos tienen un prototipo”.

El consejo de Víctor Alcaraz a Eduardo García

Por otro lado, sin decirlo, dio un consejo implícito al Dragón al recordar qué hizo él cuando se le cerraron las puertas en Chivas. “Tal vez ahorita Dragón, en este modelo, no está entrando tanto, pero no por eso quiere decir que no sea un buen portero. La verdad no sé qué es lo que vaya a querer hacer el Dragón, pero realmente donde lo pongan lo va a hacer bien porque lo conozco muy bien. Dos veces campeón de expansión, el cabrón. Al final tiene con qué defenderse. Y como él también todos los que vienen atrás del Tala, del Dragón, del Liceaga, de Cristo, o sea, todos los porteros que vienen atrás de él también.

Imagen generada con ChatGPT. (Foto: IMAGO7)

Todos son muy buenos, todos tienen cualidades excepcionales, unas mejor que otras, pero creo que al final es eso lo que hace la diferencia y más en una posición en un equipo donde la exigencia es brutal. Todos apuntan hacia una misma posición, pero tal vez el equipo apunta hacia ciertos estereotipos. Entonces ahí es cuando el embudo se va cerrando todavía más”, explicó el Lobo.

Y cerró al añadir: “Por eso te digo que no creo que sea una cuestión de que uno sea más bueno que el otro, simplemente están buscando un cierto tipo de portero y listo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? En mi caso, cuando me tuve que hacer, pues al final no me iba a quedar ahí siendo suplente, dije, ‘Voy a buscar en otro equipo donde me pueda mostrar’ y aquí estoy jugando competiciones europeas. Al final me está yendo bien”.