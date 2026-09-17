Chivas y América se enfrentarán este sábado en una nueva edición del Clásico Nacional, que tendrá como escenario el Estadio Azteca por primera vez desde el Clausura 2024. Después de varios meses de cierre por las remodelaciones del inmueble rumbo al Mundial, el regreso del partido más importante del futbol mexicano al Coloso de Santa Úrsula representa un atractivo adicional para ambos equipos.

Sin embargo, quien podría llegar con algunas dudas a este compromiso es Guillermo Almada, nuevo técnico de las Águilas, quien no tiene un historial positivo cuando se enfrenta al Guadalajara. Durante sus etapas anteriores como entrenador de Santos y posteriormente de Pachuca, Almada se ha enfrentado a Chivas en 13 ocasiones, con cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas, por lo que sus números ante el Rebaño Sagrado están prácticamente igualados.

Guillermo Almada luego de perder contra Chivas.

La situación se complica todavía más si se toman en cuenta sus encuentros más recientes contra el Guadalajara. En sus últimos seis enfrentamientos ante Chivas, Guillermo Almada no ha conseguido ninguna victoria, pues acumula tres empates antes de sufrir tres derrotas consecutivas. De esta manera, el entrenador uruguayo lleva alrededor de cuatro años sin poder presumir un triunfo frente al conjunto rojiblanco.

A esto hay que añadir que Gabriel Milito llega con dos victorias consecutivas en sus enfrentamientos contra América, por lo que los antecedentes recientes parecen favorecer al Guadalajara. Evidentemente, estos números no tienen ninguna influencia directa una vez que comienza el partido, pero sí pueden representar un factor de confianza para el equipo antes de disputar los 90 minutos.

Por lo tanto, ni Gabriel Milito ni sus jugadores deberán confiarse ante el máximo rival. No obstante, tal como señaló Ramón Morales en una reciente entrevista, no pasa nada por reconocer que Chivas llega en un mejor momento y puede ser considerado favorito. La clave estará en que esa confianza se mantenga acompañada de concentración durante los 90 minutos para intentar trasladar la diferencia de momento futbolístico al marcador.

Chivas llega con una mejor racha en partidos recientes que el América

El momento actual de ambos equipos también permite entender por qué existe esta percepción antes del Clásico Nacional. Chivas viene de conseguir tres victorias contundentes, mientras que América ha sufrido varios resultados adversos en sus últimos compromisos, por lo que el Guadalajara llegará al Estadio Azteca con una dinámica positiva y con la posibilidad de pelear nuevamente por el liderato del Apertura 2026.