El exdelantero de la Selección Mexicana está convencido de que si el canterano de Chivas demuestra un nivel similar al que tuvo en la Liga MX, podrá emigrar a un mejor club.

La llegada de Armando González al Olympiacos de Grecia trajo consigo una serie de críticas por parte de aficionados y hasta especialistas; sin embargo, el exdelantero de la Selección Mexicana, Nery Castillo, está convencido de que fue un movimiento inteligente de la Hormiga, lo que le facilitaría el marcharse a una liga top de Europa.

El exfutbolista mexico-uruguayo está convencido de que si el canterano de las Chivas mantiene esa tendencia goleadora y sigue registrando 20 goles por temporada, en poco tiempo podrá dar el salto a una mejor competencia, ya que considera que en Grecia hay más reflectores que en México.

“Si Hormiga hace 20 goles acá, como hizo en México, seguro que lo venden. Es más fácil que lo vendan a que haciendo 24 en México lo vendieron a Grecia. Con 29 goles en México, es difícil que te vayas a Inglaterra, por ejemplo. Porque los ingleses te dicen: ‘no jugaste en otro equipo. Primero vete a otro país’.

“Estando acá, estás un pasito menos de llegar a un equipo grande. Creo que tomó una buena decisión (…) Ojalá que pueda jugar, ser titular, tener minutos y convertir, que es el fuerte de él, y que le vaya bien. Ojalá esté poco tiempo acá y que se vaya al futbol inglés, al italiano o al español“, declaró el exdelantero mexico-uruguayo en entrevista con TV Azteca.

Nery Castillo respalda la decisión de la Hormiga de fichar con Olympiacos

“No va a ser fácil para Armando González, porque una cosa es llegar a un equipo que esté ganando, que ataque, que ataque y que ataque, porque como delantero te van a llegar oportunidades de gol. Y otra cosa es que el equipo no llegue y le va a costar. No va a ser fácil, pero le deseo lo mejor a la Hormiga. Que le vaya bien y a pedir que haga muchos goles.

“Espero que le vaya bien, que sea lo mejor para él. Creo que es un paso para el bien de él, creo que tomó la mejor decisión de venir. Es un torneo que como delantero, juegas en el mejor equipo de Grecia, que es un equipo que está obligado a ganar y va a salir a atacar todos los partidos. Vas a tener oportunidades de convertir”, concluyó.

Nery Castillo con el Olympiacos (GETTY IMAGES)

Hormiga González debutó con gol en la Europa League

Armando González hizo su presentación en competencias europeas con el Olympiacos, en donde anotó su primer gol en el minuto 43 del duelo contra el Jagiellonia Białystok, demostrando su olfato goleador en el momento preciso para empujar la redonda al fondo de las redes.