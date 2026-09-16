El nuevo timonel del Tricolor habría logrado el conseguir a seis jugadores del Guadalajara, pero con una condición especial.

Rafael Márquez está por debutar como entrenador de la Selección Mexicana en la próxima Fecha FIFA, en donde por consenso de los propietarios de los clubes de la Liga MX se acordó que solamente podría echar mano de dos futbolistas de cada club, aunque dicho acuerdo cambiaría radicalmente con Chivas tras petición a Amaury Vergara.

Según diversos reportes que han surgido en las horas recientes y de parte de varios reporteros, se ha destapado que el Káiser buscaría la convocatoria de seis futbolistas del Guadalajara, con lo que el Rebaño quedaría en enorme desventaja para el partido contra Querétaro que se jugará en plena Fecha FIFA.

Es por eso que la Comisión de Selecciones Nacionales y el chiverío habrían acordado que Rafael Márquez solo llame a dos jugadores para los primeros dos compromisos de México contra Colombia y Perú; sin embargo, los otros cuatro elementos reporten después de que se juegue el partido contra los emplumados de la jornada 10.

“Cabe resaltar que solo el Tala Rangel y el Piojo Alvarado se estarían incorporando desde el inicio de la concentración, mientras que el resto lo haría después del partido de la Jornada 10 contra Gallos”, escribió el reportero de Mediotiempo, Enrique Martínez, en dicho portal.

¿Quiénes serían los 6 convocados de Chivas a la Selección de México?

Aunque se espera que la primera lista de Rafael Márquez se haga pública en las próximas horas, diversos insiders han destapado que el nuevo timonel de México querría llevarse a seis jugadores que serían:

Raúl Rangel

Luis Romo

Diego Campillo

Hugo Camberos

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

¿Quiénes reemplazarían al Piojo Alvarado y al Tala Rangel en Chivas?

Gabriel Milito ha cambiado de esquema y de alineaciones recurrentemente durante este Apertura 2026, por lo que todo parecería apuntar a que podría reemplazar a Raúl Rangel con Óscar Whalley y a Roberto Alvarado con Richy Ledezma, para mantener al frente a Santiago Sandoval con Ricardo Marín y otro elemento más.