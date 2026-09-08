Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Pumas. En medio de este contexto, el mercado de pases sigue abierto, por lo que repasamos si habrá alguna baja más en el Rebaño Sagrado.

Chivas logró superar a Atlético de San Luis y se acomodó en la tabla general de posiciones de la Liga MX. El Rebaño Sagrado llega a septiembre con la moral en alto y con la necesidad de no perder puntos ante rivales de peso como Pumas y América en los próximos 15 días.

En medio de este contexto, el mercado de pases sigue abierto en diferentes países, pero en la directiva del Guadalajara confían en que ninguna pieza importante se va a ir del equipo. Sin embargo, en Rebaño Pasión repasamos cómo marcha el semáforo de bajas a pocas horas para que en México cierre su libro de pases.

Roberto Alvarado

Roberto Alvarado rechazó jugar en Rusia. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

El domingo surgió la versión de que Chivas había recibido una oferta de 8 millones de dólares de Spartak de Moscú por Roberto Alvarado. Con el correr del tiempo se confirmó que el jugador y el club no estaban interesados en la propuesta y todo indica que está lejos de darse su salida en este mercado de pases.

Raúl Rangel

Raúl Rangel no saldría de Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Es un hecho que Raúl Rangel no va a salir en este mercado de pases debido a que su apuesta es ir a una liga importante de Europa. A su vez, no busca dejar al Guadalajara sin portero titular de un día para el otro por el simple hecho de ir a atajar al Viejo Continente.

Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez se quedaría en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Otro de los futbolistas que se escuchó que podría salir en este mercado de pases fue Brian Gutiérrez, de aceptable participación en el Mundial 2026. Se especuló con que desde Europa y Estados Unidos estaban interesados en él, pero no llegó ninguna oferta por el mediocampista rojiblanco. A su vez, no pretende jugar en Rusia.

Hugo Camberos

Hugo Camberos brilla en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Uno de los jugadores que se escuchó que podría salir al futbol de Países Bajos fue Hugo Camberos, pero a Chivas no llegó ninguna oferta. A pesar de que vive un buen momento en el Guadalajara, es un hecho que el canterano de 19 años busca jugar en Europa, pero las principales ligas ya bajaron la persiana.

Miguel Tapias

Miguel Tapias es última opción en Chivas. (Foto: IMAGO7 / ESPECIAL)

Está claro que Miguel Tapias es un jugador que no entra en los planes de Gabriel Milito ya que es la última opción en la línea defensiva. Se especuló de un interés de Pumas o Pachuca por ficharlo, pero no llegó ninguna oferta. A pocas horas de que cierre el mercado de pases en la Liga MX es complicado que salga del Guadalajara.