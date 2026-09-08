Armando González llevó adelante un enorme partido luego de haber marcado un doblete y brindado una asistencia contra Volos por la Copa de Grecia. De lo que no se habla es cómo lo despidió Olympiacos tras ser suplantado por Roman Yaremchuk.

Armando González llevó adelante una enorme actuación en Olympiacos debido a que marcó un doblete y dio una asistencia. De lo que poco se habla es cómo despidió la afición helénica, de pie y entre aplausos, al exjugador del Guadalajara que comienza a hacerse un nombre en el balompié de Grecia.

Una de las grandes preguntas que comenzaba a surgir en el futbol griego es si Hormiga podía llenar los zapatos del marroquí El Kaabi. El atacante africano se lesionó y es un hecho que el exjugador del Guadalajara pasó a ser el delantero titular del equipo helénico.

Esta noche, Armando González volvió a ser titular en Olympiacos y se despachó con un doblete ante Volos por la Copa de Grecia. A su vez, asistió a Gustavo Puerta para que anotara su primer gol en su debut como jugador de los rojiblancos de Grecia.

Armando González anotó un doblete para Olympiacos. (Foto: X)

La Hormiga disputó 70 minutos con Olympiacos y fue despedido con aplausos de toda la afición en el Estadio Georgios Karaiskakis. En su lugar ingresó Roman Yaremchuk, ucraniano que se rumoreaba que podía salir del equipo en este libro de pases al Lyon de Francia. Yaremchuk fue nuevamente promovido al primer equipo ante la lesión de El Kaabi.

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo de la Copa de Grecia?

Con el doblete ante Volos, Armando González suma tres dianas en la Copa de Grecia y es líder en la tabla de goleo según las estadísticas proporcionadas por FotMob. Detrás de Hormiga se encuentran con dos goles el argentino Agustín Urzi, el costarricense Kenneth Vargas, y los griegos Dimitrios Theodoris, Petros Kaloutsikidis, Sotiris Tsiloulis y Konstantinos Papageorgiou.

¿Cuándo volverá a jugar Armando González con Olympiacos?

El próximo juego de Armando González junto a Olympiacos será ante OFI Creta por la jornada 3 de la Superliga de Grecia. El juego está pactado para que se lleve adelante el siguiente sábado 12 de septiembre a las 08:00 del Centro de México.