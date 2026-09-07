Chivas y América se volverán a ver las caras el próximo sábado 19 de septiembre. De cara al Clásico Nacional, Henry Martín, referente de las Águilas, advirtió al Guadalajara tras caer contra León por la Leagues Cup.

Septiembre no es un mes para Chivas debido a que nos volvemos a encontrar con América por el Apertura 2026 de la Liga MX. De cara a una nueva edición del Clásico Nacional, Henry Martín habló en zona mixta tras caer ante León y calentó el choque contra el Guadalajara al señalar que deben ganarlo como sea.

El equipo de Guillermo Almada se ubica como líder de la tabla general de posiciones con un partido menos, mientras que el Guadalajara recortó la diferencia a dos puntos. Sin embargo, es un hecho que los dirigidos por Gabriel Milito enfrentaron a rivales de peso como Toluca y Pachuca, mientras que las Águilas superaron a rivales de menor envergadura.

En medio de este panorama, América y Chivas llegarán al Clásico Nacional con duelos importantes en la previa debido a que enfrentarán a Cruz Azul y Pumas, respectivamente. De cara al choque contra el Guadalajara del próximo 19 de septiembre, Henry Martín calentó el partido con un mensaje para el Rebaño Sagrado.

Henry Martín no pudo marcar la diferencia contra León en la Leagues Cup. (Foto: IMAGO7)

“Perdemos un partido en juego, el otro es por penales, y vienen dos partidos muy importantes donde no importa en el lugar que estés, donde no importa lo que hayas hecho antes, importa lo que hagas ese partido. Son dos clásicos, sabemos lo que significa, sabemos lo que nos estamos jugando y es más que cualquier cosa es el orgullo del equipo y de nuestra afición y nuestro ser justamente por eso”, comentó el referente de América luego de la derrota ante León por la Leagues Cup.

A su vez, afirmó que confía en el juego que realiza. “Nosotros siempre fuimos quienes estaban yendo a buscar adelante, tuvimos las mejores oportunidades de gol. El equipo está intentando y creo que por eso estamos ahí. Si nos duele, claro, pero estamos tranquilos de que el equipo está buscando, está generando, está haciendo y eso nos debe dejar tranquilos en cierto punto. No es hacer a un lado lo otro, ni los resultados porque claramente estamos quedando a deber. No alcanzamos los objetivos que nos planteamos desde un principio, pero el equipo está buscando, está intentando y creo que vamos a hacer un gran torneo en la liga como ha estado haciendo hasta ahora”.

Estadísticas proporcionadas por Diario Olé. (Foto: IMAGO7 / CHATGPT)

¿Cuándo y dónde se enfrentan América y Chivas por el Apertura 2026?

América y Chivas se enfrentarán por la jornada 10 del Apertura 2026 el próximo sábado 19 de septiembre en el Estadio Azteca a las 21:00 del Centro de México. El partido se podrá ver por las diferentes plataformas de Televisa tanto en México como en Estados Unidos.