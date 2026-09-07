Chivas logró superar a Atlético de San Luis y piensa en Pumas. Mientras se alistan para el juego contra los Universitarios, se supo que Spartak de Moscú ofertó una montaña de dinero por Roberto Alvarado.

Chivas logró una importante victoria ante Atlético de San Luis por la jornada 7 del Apertura 2026. Tras lo sucedido en el Estadio Alfonso Lastras, surgió la información de que Roberto Alvarado es buscado por Spartak de Moscú y que el Guadalajara rechazó ambas ofertas. A su vez, Gabriel Milito se enojó con el arbitraje, Hugo Camberos se destacó con una épica salvada de la que nadie habla, Richard Ledezma dejó un mensaje a la afición, mientras que Tapatío perdió en la Liga de Expansión MX.

Chivas rechazó oferta de Spartak de Moscú por Roberto Alvarado

Gibrán Araige reveló en redes sociales que Roberto Alvarado es pretendido por Spartak de Moscú, por quien ofertaron ocho millones de dólares. Horas más tarde, César Merlo reveló que el conjunto ruso llegó con propuesta de 15 millones de dólares y que el Guadalajara también la rechazó.

Gabriel Milito molesto con el árbitro de Chivas vs. Atlético de San Luis

Tras lo sucedido ante Pachuca y un primer tiempo muy cortado con faltas no cobradas para Chivas, Gabriel Milito se cansó y fue a hablar con el árbitro del partido. En un video publicado por José María Garrido, se observa al técnico argentino ingresando al campo de juego para quejarse por las decisiones de Jorge Abraham Camacho Peregrina.

Gabriel Milito tomó una decisión con Jordan Carrillo

Es un hecho que Jordan Carrillo no vive su mejor momento en Chivas y la afición tomó una drástica decisión. Tras lo sucedido ante Pachuca, Gabriel Milito dejó en evidencia su primera decisión ya que lo sentó contra Atlético de San Luis y lo dejó sin minutos.

Épica salvada de Hugo Camberos ante San Luis

Uno de los jugadores de Chivas que brilló ante Atlético de San Luis fue Hugo Camberos tanto al momento de atacar como para defender. Sin embargo, de lo que nadie habla es de su épica salvada para cortar con su cuerpo a un David Rodríguez que se encaminaba a marcar el descuento.

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Tapatío perdió ante Leones Negros

Tapatío volvió a jugar en el Estadio Akron y perdió por 3-1 frente a Leones Negros por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, encuentro en el que Juan Sebastián Liceaga atajó un penal y Vladimir Moragrega reapareció con el gol del descuento. Tras lo sucedido en Zapopan, los Cabritos se ubican en la séptima posición con once puntos en la tabla general de posiciones.