Chivas superó a Atlético de San Luis por 3-0 en el Estadio Alfonso Lastras. Lo que la transmisión no mostró fue cómo Gabriel Milito ingresó al campo de juego a protestar al árbitro del partido.

Chivas no tuvo problemas para superar a Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras por la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. Lo que la transmisión de ESPN no mostró fue cómo Gabriel Milito fue directamente a hablar con Jorge Abraham Camacho Peregrina, silbante del partido, tras el primer tiempo. ¡Nunca visto!

Cada vez que el Guadalajara tuvo una decisión polémica en contra, el técnico tomaba la postura de dar por terminada la discusión en el campo de juego. A diferencia de otros entrenadores, el argentino declaraba que no tenía sentido ponerse a discutir sobre las decisiones del árbitro debido a que no se podía cambiar el rumbo del partido.

Los últimos partidos para Chivas han estado envueltos en polémica debido a que se le cobró un penal en contra muy fino a Miguel Gómez que sirvió para el empate de Pachuca. Ayer, ante Atlético de San Luis, Jorge Abraham Camacho Peregrina hacía la vista gorda con faltas muy duras contra los jugadores del Guadalajara que eran para amonestación. Es más, en la última jugada de los primeros 45 minutos en la que Hugo Camberos realiza un épico cierre, se ve claramente que a Ricardo Marín le cometen una dura falta.

Gabriel Milito molesto con el árbitro de Chivas vs. Atlético de San Luis. (Foto: IMAGO7)

En un video publicado por Futbol con Cerebro, se observa claramente que el técnico argentino no paró de hablar con Martín Molina Astorga, cuarto árbitro del partido. Sin embargo, su molestia no terminó allí, ya que tras el primer tiempo el timonel rojiblanco se acercó al centro del campo de juego para hablar con el silbante por la falta de coherencia al momento de cobrar las faltas.

Gabriel Milito elogio a Hugo Camberos

Tras el partido, Gabriel Milito se mostró feliz por el desempeño de Hugo Camberos en Chivas. “Hugo trabaja muy bien y tiene potencial, es un chico joven. Tiene mucho potencial y nos está ayudando mucho no solo en el ataque, sino en defensa por la ausencia tan importante del Cotorro en ese sector. Hoy, tanto él como Piojo, además de atacar, defendieron muy bien a sus carrileros. Están preparados para hacer el recorrido cuando toca defender”, expresó.

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Y agregó: “Me ha gustado cómo han hecho las dos labores tanto la ofensiva como la defensiva. Va teniendo continuidad y minutos, pero tiene margen. Es un chico joven y con condiciones, tiene margen para dar mucho más todavía”.