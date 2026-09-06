Los refuerzos de Chivas no viven un buen momento en el Apertura 2026. Uno de ellos es Jordan Carrillo y Gabriel Milito tomó una decisión para comenzar a cambiar su imagen.

Chivas no tuvo problemas para superar a Atlético de San Luis ya que se impuso por 3-0 en el Estadio Alfonso Lastras. Por otro lado, el duelo contra los Potosino dejó en evidencia la primera decisión de Gabriel Milito con Jordan Carrillo ya que no le dio minutos. El exjugador de Pumas no vive un buen momento con el Guadalajara y el técnico argentino decidió sentarlo.

Queda claro que el Rebaño Sagrado llevó adelante un buen mercado de fichajes debido a que fue por dos jugadores que eran seguidos por varios clubes de la Liga MX. A diferencia de otros fichajes, Carrillo y Castañeda no terminan por marcar la diferencia como si sucedió con los elementos que llegaron en la última temporada a Verde Valle.

Uno de los jugadores que Gabriel Milito no paraba de darle minutos desde que llegó a Chivas fue Jordan Carrillo. El mediocampista no vive su mejor momento en el Guadalajara y la primera decisión que tomó el técnico argentino fue no darle minutos frente a Atlético de San Luis en un partido que demandaba firmeza para recuperar el balón en el medio y manejarlo con criterio. Por eso no fue casualidad que hayan ingresado Kevin Castañeda, Efraín Álvarez y Brian Gutiérrez.

Jordan Carrillo sin minutos ante Atlético de San Luis. (Foto: IMAGO7)

No hay que olvidarse de que el futbolista formado en Santos Laguna ingresó en el segundo tiempo contra Tijuana y no lo hizo bien como extremo/carrilero, mientras que frente a Pachuca no se pudo engranar en el circuito de juego. Es más, Milito dejó en claro post empate ante los Tuzos que falló en la circulación del balón.

Gabriel Milito habló de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda

Cabe destacar que Gabriel Milito habló luego del empate ante Pachuca sobre los refuerzos de Chivas y la falta de resultados. “Tiempo. Falta tiempo, adaptación, falta conocer y entender a través de los entrenamientos qué es lo que queremos para atacar y para defender. La calidad está, pero a veces los procesos de cuando llega un jugador nuevo, adaptarse a un equipo nuevo, a una idea de juego nueva, llevan tiempo”, respondió.

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Y agregó: “Por eso muchas veces optamos iniciar el partido con jugadores que ya tienen mayor recorrido con nosotros porque entienden mejor qué pretendemos y ellos están en el proceso de adaptación, de comprender qué pretendemos de cada uno de ellos y en las posiciones en las que puedan jugar. Lo van a conseguir porque tienen talento, para eso los trajimos. Es eso, principalmente tiempo”.

¿Kevin Castañeda es el siguiente en Chivas?

Kevin Castañeda no se termina de engranar en las Chivas de Gabriel Milito, pero a diferencia de Jordan Carrillo es un jugador que puede tener mayor cantidad de oportunidades porque puede jugar tanto de interior como contención. Sin embargo, no sería extraño que si mantiene el mismo nivel lo envíe a la banca.