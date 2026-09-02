En los próximos días se cierra el mercado de pases de México, mientras que en Europa ya se bajó la cortina. En medio de este panorama, el Guadalajara dejó muestras de que realizó un enorme libro de transferencia.

En las últimas horas, en Europa se dio por finalizado el mercado de pases del 2026 en el que Chivas logró ser el único equipo que pudo transferir un jugador mexicano al Viejo Continente. En medio de este contexto y a menos de once días para que cierre el libro de pases a nivel nacional, es un hecho que el Guadalajara llevó adelante un destacado desempeño debido a que se logró la baja la masa salarial de aquellos jugadores que no eran tenidos en cuenta.

Desde que Javier Mier y Alejandro Manzo se encuentran al frente de la dirección deportiva, el Guadalajara ha realizado importantes refuerzos en el primer equipo. Varios de los jugadores que llegaron se pusieron la playera rojiblanca y rindieron a la altura de la historia del club.

De cara al Apertura 2026, Chivas llevó adelante un enorme mercado de pases en el que invirtió 11 de millones de dólares por Kevin Castañeda y Jordan Carrillo. A pesar de que de momento no han rendido como se esperaba, sin duda fueron dos fichajes de jugadores que todos los clubes tenían en carpeta para este campeonato.

Alan Pulido se fue por la puerta de Chivas y sin brillar. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, allí no radica el éxito del Guadalajara en este libro de pases, sino en haber acomodado a cuatro jugadores que no eran tenidos en cuenta y que resultaban una pérdida millonaria en salarios. A Alan Pulido se le rescindió el contrato, mientras que Érick Gutiérrez y Alan Mozo fueron vendidos a Toluca y Cruz Azul, respectivamente. A su vez, el Rebaño Sagrado se hace cargo de un porcentaje del salario de Gilberto Sepúlveda tras cederlo a FC Juárez. A ellos hay que añadir las salidas definitivas de Yael Padilla y Leonardo Sepúlveda.

Encuesta ¿Chivas llevó adelante un buen mercado de pases? ¿Chivas llevó adelante un buen mercado de pases? Sí, llegaron enorme jugadores. No, faltó el reemplazante de Armando González Ya votaron 3 hinchas

Chivas no se dejó presionar la Liga MX

Uno de los primeros jugadores que se rumoreó que Chivas seguía de cerca era Denzell García por quien FC Juárez exigía 10 millones de dólares. A diferencia de otros libros de pases, el Guadalajara se bajó rápidamente de la negociación y no fue por un jugador de una enorme calidad, pero con un costo altísimo. No hay que olvidarse de que el Rebaño Sagrado le pagó siete millones a Xolos por el fichaje de Efraín Álvarez.

¿Cuál fue el gran refuerzo de Chivas?

Como se mencionó anteriormente, Chivas fichó a Kevin Castañeda y a Jordan Carrillo para el Apertura 2026. Sin embargo, el gran refuerzo de la directiva del Guadalajara fue haber mantenido a la base de la plantilla de Gabriel Milito para pelear por el campeonato. Es más, la salida de Armando González a Olympiacos fue en sus términos debido a que exigió una cifra cercana a la cláusula de salida para el futbol de Europa.