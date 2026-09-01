Ante los malos resultados, el presidente del Guadalajara decidió aparecerse en las instalaciones del conjunto femenil de forma sorpresiva.

Chivas Femenil se mantiene como un equipo sumamente irregular en el futbol mexicano, ya que tuvo un espectacular arranque de torneo; sin embargo, ahora presume dos descalabros en fila en el Apertura 2026, por lo que la afición se encuentra molesta por estos resultados.

Después de 5 partidos en el Circuito Rosa, el Guadalajara abandonó los primeros lugares de la tabla de posiciones tras registrar descalabros contra Pachuca y ahora frente a Pumas, por lo que Amaury Vergara habría puesto cartas en el asunto y decidió acudir a la práctica de la escuadra femenil durante este martes.

La realidad es que en redes sociales se responsabiliza, en mayor medida, la gestión del entrenador español Antonio Contreras; sin embargo, ni el club ni ningún reporte han indicado que la acción del presidente del chiverío sea para dar alguna llamada de atención dentro del redil.

Actualmente, Chivas Femenil ha empezado a rezagarse en la tabla del Grupo B, ya que América marcha perfecto con 15 puntos, mientras que las rojiblancas se han estancado en 9 unidades, por lo que ya fueron superadas por el Atlético de San Luis y Pumas quienes tienen la misma cantidad de unidades, relegando al cuarto peldaño a las tapatías.

¿Hasta cuándo le queda contrato a Antonio Contreras en Chivas Femenil?

La continuidad del timonel español ha sido decisión directa de la Directora Deportiva, Nelly Simón, ya que según diversos reportes extraoficiales aseguran que el vínculo del europeo con el Guadalajara concluye en diciembre del 2026, ya que no se ha dado a conocer alguna renovación con el timonel de 49 años de edad.

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¿Cuándo se jugará el Chivas Femenil vs. Atlas?

El siguiente partido para el Guadalajara será frente al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío, duelo que está programado para disputarse el próximo viernes 4 de septiembre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que arrancará en punto de las 20:06 horas, tiempo del centro de México.