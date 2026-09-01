Chivas sigue de cerca las posibles salidas que podría tener para el Apertura 2026. Conoce cómo se encuentra el semáforo de bajas mientras cierra el libro de transferencias en Europa.

Chivas se alista con vistas al juego contra Atlético de San Luis luego de haber igualado por el Apertura 2026. El Rebaño Sagrado necesita volver a sumar de a tres debido a que se alejan los puestos más altos de la tabla general de posiciones.

En medio de este contexto, el mercado de pases de Europa comienza a cerrar en diferentes países y la directiva rojiblanca está atenta por si llega una oferta de último minuto. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos cómo se encuentra el semáforo de bajas del Guadalajara.

Hugo Camberos

Uno de los jugadores que brilló en el Premundial de la CONCACAF con la Selección Mexicana Sub-20 fue Hugo Camberos. Tras su enorme participación con el Tri, se especuló con una posible salida al futbol de Europa por un interés del PSV. Sin embargo, no llegó nada y se queda en el Guadalajara.

Raúl Rangel

Otro de los jugadores por los que Chivas sabía muy bien que podía llegar una oferta para ficharlo en este mercado de pases fue Raúl Rangel. Sin embargo, el Tala descartó el interés de Dinamo de Zagreb de Croacia. A su vez, no llegó ninguna oferta y está descartada su salida del Rebaño Sagrado debido a que no quiere salir de último momento a Europa.

Brian Gutiérrez

Otro de los elementos que se esperaba alguna novedad sobre una posible salida al futbol de Europa era Brian Gutiérrez. César Luis Merlo había afirmado que un club grande de Francia estaba muy interesado en él y podría llegar una oferta. Sin embargo, el mercado de pases en la Ligue 1 ya cerró y es un hecho que se queda en el Guadalajara.

Santiago Sandoval

Santiago Sandoval fue otro de los jugadores de Chivas que se destacó de la mejor manera en el Premundial de la CONCACAF con la Selección Mexicana. Se reportó el seguimiento de clubes de Inglaterra e Italia, pero no llegaron ofertas por el mediocampista en este mercado de pases.