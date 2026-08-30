Alan Mozo está a préstamo en Pachuca, pero afirman que el defensa saldría del conjunto hidalguense porque Chivas lo vendería a Cruz Azul por una modesta suma.

En las últimas horas se dio a conocer que Alan Mozo se convertirá en jugador de Cruz Azul cuando le quedaban pocos meses para finalizar su préstamo con Pachuca. Mientras se espera que se haga oficial, destapan que el Rebaño Sagrado vende la ficha del defensa a cambio de dos millones de dólares más variables.

En redes sociales, César Merlo confirmó que estaba todo acordado para que el futbolista formado en Pumas arribe a la Máquina Cementera. “Según pudo saber Súper Deportivo a través de fuentes cercanas a las negociaciones, Alan Mozo dejará las filas de los Tuzos del Pachuca para emprender un nuevo rumbo profesional, toda vez que las Chivas Rayadas del Guadalajara, club dueño de sus derechos federativos, han cerrado el acuerdo para enviarlo a Cruz Azul”, informó.

Y agregó: “El zaguero finaliza de manera anticipada su cesión con la escuadra hidalguense y las directivas involucradas afinan las condiciones de la transferencia hacia la Máquina Cementera, aunque los detalles económicos de la operación aún no se han revelado de manera oficial”.

Alan Mozo será jugador de Cruz Azul. (Foto: IMAGO7)

¿Cuánto pagaría Cruz Azul a Chivas por Alan Mozo?

Según lo informado por José María Garrido en Claro Sports, Cruz Azul le pagaría a Chivas por Alan Mozo dos millones de dólares más variables. A su vez, el defensa firmaría un contrato por tres años con el conjunto de la Noria.

Cabe destacar que el Guadalajara prestó al lateral derecho a Pachuca debido a que era la última opción de Gabriel Milito por ese carril. El acuerdo con los Tuzos era un año a préstamo con opción de compra, pero a su llegada al conjunto hidalguense se rompió los ligamentos de su rodilla.