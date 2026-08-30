El entrenador del Guadalajara dejó un importante mensaje al interior de su plantel de cara a lo que resta del torneo de la Liga MX.

Gabriel Milito tuvo un partido mucho más complicado de lo que esperaba durante su visita al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, por lo que dejó en claro que el equipo no va a ganar los partidos “simplemente por ser Chivas”, mandando un fuerte mensaje de que deben seguir mejorando para dominar a los adversarios.

El Guadalajara vivió dos partidos diferentes en uno mismo, ya que el primer tiempo dominó a placer a los Tuzos, en donde la falta de contundencia de los rojiblancos impidió que la ventaja fuera mayor al 1-0 que se originó por el golazo de Roberto Alvarado gracias a un jugadón de Hugo Camberos.

“Nosotros vamos partido a partido. El partido de hoy era muy importante ganarlo, sumar tres puntos y no pudimos hacerlo (…) Acá sabemos que solo sirve ganar, pero también entiendo que hay rivales que ofrecen oposición. No vamos a ganar simplemente por ser Chivas, vamos a ganar si lo hacemos bien, si lo hacemos como nosotros habitualmente somos capaces de hacerlo.

“Los jugadores no piensan eso (que van a ganar solo por ser Chivas). El rival, ante la necesidad y el momento que está atravesando, tuvo que generarnos más oposición. Los espacios estaban, debimos tener una mejor circulación de la pelota”, explicó el entrenador en conferencia de prensa.

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El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.