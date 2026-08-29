El Guadalajara vivió dos partidos en uno mismo: en el primero fue superior y fue un día de campo. En el segundo, fue superado y exhibido en todas las zonas del campo.

Chivas ya no es ese equipo poderoso que destruía a sus adversarios jornada tras jornada, sino que el Rebaño de este Apertura 2026 sigue siendo el que juega bonito, el que propone, pero también es el equipo que no sabe meter goles cruciales.

El fin de semana pasado se mostró un rostro conocido por todos, el del equipo contundente y poderoso que venció a Xolos; sin embargo, ahora contra el Pachuca volvió ese equipo tibio, irregular y falto de contundencia que era en las primeras tres jornadas del torneo.

Estamos por llegar a la mitad del torneo y varios jugadores se mantienen muy lejos de sus mejores versiones; sin embargo, Gabriel Milito no ha tenido el carácter para dejarlos fuera para exigirles que eleven su nivel.

Gabriel Milito está pecando de “paciente”

Chivas es un equipo que exige triunfos semana a semana y por ende, campeonatos semestre tras semestre, por lo que no hay lugar para darles “tiempo” o “paciencia” a los jugadores que no viven su mejor momento futbolístico.

Elementos como Brian Gutiérrez, Kevin Castañeda, Jordan Carrillo, Richard Ledezma, Fernando González, han tenido un semestre con un rendimiento sumamente bajo, por lo que el entrenador deberá comenzar a encontrar soluciones en otros futbolistas.

Vuelve la ‘Piojo-dependencia’

Chivas es un equipo que basa su idea futbolística en la repartición de labores y esfuerzos en todas las zonas del campo; sin embargo, las individualidades suelen ser un diferencial importante para la obtención de victorias y de goles, tal y como lo hicieron Hugo Camberos y Roberto Alvarado.

Sin embargo, esta no fue la mejor tarde de Ricardo Marín, por lo que si el Piojo no encuentra espacios para ofender y hacer goles, la ofensiva del Guadalajara luce muy débil. Gabriel Milito ya debe encontrar la solución si quiere sostener sus palabras de que el título es la obligación del chiverío en este torneo.

Equivocaciones en defensa

Es cierto que el Pachuca no atraviesa su mejor momento en años; sin embargo, puso contra las cuerdas al Guadalajara en muchas ocasiones y lapsos del partido, en donde destacaban algunas desatenciones y pérdidas de balón que dejaron mal ubicados a los defensores.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas contra Pachuca

¿Cuándo se jugará el Atlético de San Luis vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 volverá a ser en calidad de visitante cuando se enfrente en el Estadio Libertad Financiera al conjunto potosino, duelo que se llevará a cabo el próximo sábado 5 de septiembre en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.