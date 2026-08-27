Samir Inda es uno de los jugadores más prometedores de Chivas y, como canterano, entiende al máximo la rivalidad.

Samir Inda es uno de los jugadores más prometedores de la cantera de Chivas, algo que volvió a demostrar durante el Premundial Sub-20, donde mostró un nivel que hace pensar que, más temprano que tarde, tendrá un papel importante tanto en el Guadalajara como en la Selección Mexicana.

Sin embargo, aunque ya tuvo actividad con el Primer Equipo, la participación de Samir Inda con Chivas todavía ha sido muy escasa. Por esta razón, fuera de los aficionados del Rebaño Sagrado todavía hay muchas personas que no reconocen al joven futbolista, una situación que él mismo aprovecha para divertirse en sus redes sociales.

Una de las actividades que más disfruta en su tiempo libre es participar en transmisiones en vivo de TikTok, donde recientemente protagonizó un momento que provocó las risas de la afición de Chivas y que recordó la rivalidad con América.

Durante la transmisión, Inda aseguró que vivía en Nueva York para intentar “despistar” a quienes no lo conocían, pero después de que un usuario le dijo que ya lo había identificado y que era jugador del América, el canterano rojiblanco reaccionó con evidente desagrado y preguntó: “¿Qué es eso?”, dejando clara su postura ante el máximo rival del Guadalajara.

Por ahora, Samir Inda continúa siendo considerado por Gabriel Milito y ha sido convocado en varios partidos del Primer Equipo, aunque todavía no consigue sumar minutos. Mientras tanto, el mediocampista sigue adquiriendo experiencia con Tapatío y disputó los 90 minutos en la victoria del domingo pasado frente a Mineros de Zacatecas.

La afición de Chivas ve en Samir Inda al reemplazo de Fernando González

El crecimiento de Inda también ha provocado que algunos aficionados comiencen a verlo como una de las principales opciones para convertirse en el futuro reemplazo de Fernando González en el mediocampo rojiblanco. Su juventud, capacidad para competir y experiencia en categorías inferiores podrían darle una oportunidad importante si continúa evolucionando bajo las órdenes de Milito.