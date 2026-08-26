Conoce todos los detalles para seguir EN VIVO y EN DIRECTO a Tapatío frente a Alebrijes por la jornada cinco del Apertura 2026.

Tapatío viene de lograr una importante victoria ante Mineros de Zacatecas luego de imponerse por 4-2 en el Estadio Akron. En la jornada seis los Cabritos enfrentarán a Alebrijes, por lo que repasamos cómo ver a nuestros jugadores EN VIVO y EN DIRECTO.

Los dirigidos por Pepe Meléndez llevaron adelante un enorme partido en el Gigante de Zapopan debido a que no tuvo problemas de superar a Mineros. Daniel Villaseca anotó un doblete, Jesús Hernández marcó de cabeza y Cruz Medina se despachó con un golazo para cerrar la victoria rojiblanca.

En las próximas horas enfrentará a un Alebrijes que viene de caer por 2-1 ante la Jaiba Brava y que es undécimo de la tabla general de posiciones. Sin embargo, la gran pregunta que surge entre los chivahermanos es si Tapatío volverá a tener en cuenta a varios jugadores que trabajan con el primer equipo como Sebastián Liceaga, Samir Inda, Jonathan Pérez y Jesús Hernández, elementos que estuvieron presentes en el último partido de los Cabritos.

¿Cuándo y dónde se jugará Alebrijes vs. Tapatío por la jornada 6 del Apertura 2026?

El duelo entre Alebrijes y Tapatío por la jornada cinco del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX se disputará este jueves 27 de agosto en el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca. El partido está pactado a realizarse a las 19:00 del Centro de México.

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¿Cómo ver EN VIVO Alebrijes vs. Tapatio?

El compromiso entre Alebrijes y Tapatío será transmitido en exclusiva por ESPN y Disney Plus, mientras que en Estados Unidos vía streaming AyM Sports. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los Cabritos.