Armando González se convirtió la semana pasada en nuevo jugador del Olympiacos y, aunque apenas lleva unos cuantos días en el equipo, ya existen varias señales que demuestran la enorme expectativa que hay alrededor del delantero mexicano. La principal de ellas es el precio de su traspaso, pues La Hormiga se convirtió en el segundo fichaje más caro en la historia del conjunto de El Pireo, una muestra clara de la apuesta que hicieron por él.

Sin embargo, esta apuesta podría crecer todavía más y, de paso, beneficiar directamente al canterano rojiblanco. Todo apunta a que el Olympiacos estaría dispuesto a romper su récord de transferencia para fichar a un futbolista que podría convertirse en un gran socio de Armando González dentro de la cancha, pues la operación rondaría los 16 millones de euros.

El jugador en cuestión es Gustavo Puerta, mediocampista colombiano que cuenta con características tanto de organizador como de futbolista ofensivo. El jugador también estaría en el radar de clubes como Benfica y Eintracht Frankfurt, aunque durante las últimas horas el Olympiacos habría tomado ventaja en las negociaciones. Incluso, de acuerdo con Transfermarkt, el conjunto griego tendría actualmente un 67% de probabilidades de concretar el fichaje.

La posible llegada de Puerta tendría varios beneficios para Armando González. En lo futbolístico, un mediocampista con capacidad para organizar y generar juego podría convertirse en un socio importante para un delantero como La Hormiga. Pero además existiría un beneficio fuera de la cancha, pues tener a un compañero colombiano en el vestidor podría facilitar considerablemente su adaptación a un nuevo país y a un idioma diferente, gracias a las similitudes culturales y lingüísticas con México.

Eso sí, la llegada de Gustavo Puerta también tendría una consecuencia para González. Si el colombiano termina llegando al Olympiacos, prácticamente se cerraría la puerta para que Edson Álvarez se incorpore al conjunto de El Pireo. Por un lado, Puerta podría representar una pieza mucho más importante para el funcionamiento ofensivo del equipo y beneficiar directamente a La Hormiga; por otro, el delantero mexicano perdería la posibilidad de reencontrarse con uno de sus compañeros de Selección Mexicana en Europa.

Ventaja para Armando González: su nuevo DT es español y no habría problema con el idioma

Además de la posibilidad de compartir vestidor con un futbolista colombiano, Armando González cuenta con otra ventaja importante para adaptarse al Olympiacos: José Luis Mendilibar es español. Esto significa que La Hormiga no tendrá que enfrentarse a una barrera lingüística con su entrenador y podrá comunicarse directamente con él desde sus primeros días en el equipo. En una etapa tan importante de su carrera, tener un técnico que hable el mismo idioma podría facilitar su adaptación táctica y acelerar el proceso para que comience a mostrar en Grecia todo lo que ya demostró con Chivas, aunque fuera de la cancha las dificultades puedan mantenerse.