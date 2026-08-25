El exjugador del Guadalajara y ahora analista en ESPN recriminó la bajada de intensidad que registró el Rebaño en el duelo contra Xolos, en donde exigía que anotara al menos siete goles.

Chivas maravilló y sorprendió a todos el pasado fin de semana tras reencontrarse con su mejor versión futbolística para derrotar a Xolos de Tijuana con una goleada incluida de 5-2; sin embargo, ese marcador resultó insuficiente para el exjugador del Rebaño Sagrado, Roberto Gómez Junco.

El analista de televisión se mostró complacido por el rendimiento que mostró el Guadalajara, aunque reprochó que al final del partido se descuidaron, recibiendo dos goles de parte de los fronterizos, en un partido en el que considera que debieron anotar cerca de 8 goles

“Yo le reprocharía al Guadalajara esos lapsos en los que afloja. Porque después de que el primer tiempo termina 3-0 dices: ‘esto es para meterles 6 o 7’. Sin jugar muy bien entra el cuarto, el quinto, Entonces vete por el sexto, séptimo u octavo, porque no había adversario enfrente.

“Deja de hacer mucho el Guadalajara y permite la reacción de Xolos para quedar con un más o menos decoroso 5-2, cuando el partido pintaba para un 6 o 7 a cero. Las Chivas no están para dosificar, están para seguir dominando lo que están haciendo, porque hay un proceso muy sólido con Gabriel Milito que se ve que ahora vuelve a contar con sus mejores futbolistas”,

¿Cuáles fueron las estadísticas totales del Chivas vs. Xolos?

¿Cuándo se jugará el Pachuca vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto cuando el Rebaño visite al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.