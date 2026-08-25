Surgió un reporte que confirmó los aproximados que destapó Gabriel Milito hace unos días y ya habría una fecha estimada para cada futbolista lastimado.

Chivas está comenzando a recuperar la contundencia y la memoria futbolística dentro del Apertura 2026 tras la espectacular goleada sobre Xolos de Tijuana, en donde Gabriel Milito confirmó que algunos de sus lesionados como José Castillo y Richy Ledezma estarían listos para reaparecer contra el Pachuca.

Aunque el entrenador argentino destapó que había futbolistas que tardarían más en poderse recuperar y reintegrar a los trabajos con el resto del plantel, la realidad es que se desconocía cuánto podría tardar cada futbolista en reaparecer, por lo que por fin habría un reporte extraoficial sobre cada jugador.

El comunicador, Alejandro Ramírez, destapó que Bryan González requerirá de un mes para poder ser tomado en cuenta, además de dar detalles sobre Daniel Aguirre y Richard Ledezma, además destapando que es una incógnita si José Castillo estará listo para jugar el fin de semana pese a que ya se reintegró a los trabajos.

“Descartado el Cotorro González: decían cuatro semanas más para su regreso. En el caso de Daniel Aguirre, dos semanas más. En el caso de José Castillo, ya estuvo trabajando pero difícilmente le va a alcanzar el tiempo. El que ya estuvo trabajando es Richy Ledezma para ser considerado el fin de semana”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Quiénes son los lesionados que tiene Chivas?

¿Cuándo se jugará el Pachuca vs. Chivas?

El siguiente compromiso del Guadalajara se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto cuando el Rebaño visite al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.