Los dos defensores del Guadalajara habrían sufrido lesiones en la Leagues Cup, pero ya habría una fecha estimada para su regreso y sería muy pronto.

Las lesiones se han convertido en un dolor de cabeza dentro de Chivas tras la participación en la Leagues Cup, en donde se registraron muchas bajas por lesión; sin embargo, en TUDN destaparon que Gabriel Milito tendrá dos sorpresas para el partido del próximo fin de semana contra Xolos de Tijuana.

Durante la transmisión del partido entre el Guadalajara y los Guerreros de la Comarca Lagunera, el reportero de cancha, Érick López, reveló que en el Guadalajara tienen contemplado el poder contar nuevamente con José Castillo y Daniel Aguirre para el partido del próximo fin de semana.

Hay que recordar que con el término de la participación rojiblanca en la Leagues Cup, Gabriel Milito por fin contará con una semana larga de trabajo para poder trabajar aspectos tácticos y para que sus jugadores tengan un descanso después de semanas de alta intensidad.

Bryan González tardará cuatro semanas para regresar

Otro de los lesionados fue el Cotorro González; sin embargo, su lesión no habría sido de tanta consideración, por lo que para fortuna de la causa rojiblanca, el carrilero tardaría cuatro semanas en volver a la actividad según confirmó el mismo Érick López.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Xolos?

El próximo partido del Guadalajara en el Apertura 2026 se disputará el próximo sábado 22 de agosto cuando reciban en la cancha del Estadio Akron a los Xolos de Tijuana, partido que está pactado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.