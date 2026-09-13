Chivas recibe a Pumas en un duelo para escalar puestos importantes en la tabla de posiciones. Para el duelo en el Estadio Akron, el Guadalajara confirmó un regreso esperado y dos bajas de peso.

Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Pumas UNAM por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. De cara al duelo contra los Universitarios, el Guadalajara confirmó el regreso de Bryan González en la convocatoria, mientras que Miguel Gómez y José Castillo continúan lesionados.

El duelo de esta tarde-noche es clave para el equipo de Gabriel Milito, debido a que una victoria los depositará momentáneamente como líderes en solitario de la tabla general de posiciones hasta que Toluca juegue su partido pendiente el próximo martes. A su vez, quedarse con los tres puntos será clave para comenzar a consolidarse como uno de los 4 mejores equipos de la zona alta de clasificación.

Este domingo, Chivas recibe a Pumas por la jornada 8 del Apertura y Gabriel Milito enviará al campo de juego al mejor equipo que tenga disponible. Por esta razón, el técnico argentino llevó adelante una convocatoria de 21 jugadores para recibir a los dirigidos por Esteban Solari en el Estadio Akron.

Gabriel Milito convocó a Bryan González. (Foto: IMAGO7)

Entre las novedades más importantes destaca que Bryan González se encuentra recuperado de su lesión y podría tener acción en el Gigante de Zapopan frente a los Universitarios. Quienes siguen con su recuperación y no serán tenidos en cuenta son José Castillo y Miguel Gómez, por lo que verán el partido desde las gradas.

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Cabe destacar que en la lista de convocados Samir Inda y Ángel Chávez tampoco se encuentran. Los dos futbolistas fueron bajados a jugar con la Sub-21 en Verde Valle y de momento el club no dio la razón de esta decisión que tomó el cuerpo técnico, cuando son dos jugadores que siempre están presentes al menos en el banco de suplentes.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Pumas?

Todo indica que Gabriel Milito enviaría a Chivas con un 5-4-1 con el que ha encontrado importantes resultados. De esta manera, en la portería batería Raúl Rangel; en defensa, Daniel Aguirre, Diego Campillo y Luis Romo; como carrileros, Richard Ledezma y Hugo Camberos; en el medio, Fernando González, Omar Govea, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval; mientras que en el ataque, Ricardo Marín.

Convocados de Gabriel Milito