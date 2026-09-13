Chivas enfrenta a Pumas por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. Para dicho juego, Gabriel Milito decidió borrar a Samir Inda.

Chivas enfrentará a Pumas UNAM por la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. De cara al partido en el Gigante de Zapopan, Gabriel Milito habría tomado la decisión de descartar a Samir Inda del duelo ante los Universitarios, debido a que jugó esta semana con la Sub-21.

El Rebaño Sagrado necesita mantener la senda de la victoria, ya que se enracharía de la mejor manera para no solo ser uno de los 4 mejores clubes consolidados de la general, sino también líder momentáneo hasta que Toluca juegue frente a Puebla por el pendiente de la jornada 7. Por esta razón, esta noche es especial, ya que además llegaría con la moral alta al Clásico Nacional que se jugará en el Estadio Azteca.

Para el duelo ante Pumas, Chivas ya cuenta con todos los jugadores disponibles para el juego de este domingo en el Estadio Akron. Finalmente, José Castillo y Bryan González formaron parte de la convocatoria y todo indicaría que al menos irían al banco de suplentes ante un rival que viene de superar por 3-1 a León.

Samir Inda no vería acción ante Pumas. (Foto: IMAGO7)

Ante la gran cantidad de altas, es un hecho que Gabriel Milito tuvo que descartar a un jugador y uno de ellos sería Samir Inda. El mediocampista, que es del gusto del entrenador, no habría entrado en la consideración del técnico argentino debido a que esta mañana jugó con la Sub-21 ante los Universitarios.

Cabe destacar que Samir Inda es uno de los tantos canteranos que Milito tuvo en cuenta desde que llegó a Chivas. Sin embargo, desde su debut en el Apertura 2025 con un golazo ante Necaxa no volvió a tener acción. Es claro que el mediocampo está sobrepoblado de diferentes opciones, pero podría haber recibido una oportunidad por Fernando González.

Encuesta ¿Hizo bien Gabriel Milito en no tener en cuenta Samir Inda? ¿Hizo bien Gabriel Milito en no tener en cuenta Samir Inda? Sí, hay varios jugadores en su posición. No, se pierde a un jugador clave de la cantera. Ya votaron 4 hinchas

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Pumas?

Todo indica que Gabriel Milito enviaría a Chivas con un 5-4-1 con el que ha encontrado importantes resultados. De esta manera, en la portería batería Raúl Rangel; en defensa, Diego Campillo, Luis Romo y José Castillo; como carrileros, Richard Ledezma y Hugo Camberos; en el medio, Fernando González, Omar Govea, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval; mientras que en el ataque, Ricardo Marín.