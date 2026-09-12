Chivas enfrentará a Pumas la noche de este domingo en el Estadio Akron, en un partido al que el conjunto universitario llegará con cierta desventaja después de haber disputado su encuentro ante León apenas este jueves. Además, los felinos podrían presentar algunas bajas debido a la batalla campal que protagonizaron en los últimos minutos de ese partido, por lo que Gabriel Milito podría encontrarse con un rival mermado.

A estas complicaciones para Pumas se suman varios regresos que Gabriel Milito tendría finalmente listos para este compromiso. El entrenador rojiblanco recuperaría piezas importantes para su plantilla y tendría muchas más opciones para elegir su alineación, con la posibilidad de volver a utilizar al que considera su 11 inicial más competitivo después de varias jornadas con ausencias importantes.

Gabriel Milito recupera a más jugadores.

El primero de estos regresos sería el de José Castillo, quien por fin podría volver a la actividad después de varias semanas en las que su recuperación parecía estar completa, pero continuaba sin ser convocado por el estratega rojiblanco. Por otro lado, Bryan González ya volvió a entrenar al parejo de sus compañeros, por lo que Milito recuperaría finalmente al carrilero izquierdo que había utilizado como titular durante buena parte de su proceso.

Y es que ambos futbolistas han sido titulares durante algunas de las mejores etapas que ha mostrado este equipo, por lo que es altamente probable que regresen al 11 inicial. A ellos podría sumarse Richard Ledezma, quien volvería a salir de inicio contra Pumas después de haber tenido actividad en los partidos anteriores, en esta ocasión como una especie de reconocimiento al gol que consiguió durante la goleada contra Atlético de San Luis.

Por ahora habrá que esperar para conocer cuál será el 11 inicial que Gabriel Milito mandará a la cancha, pues existe un detalle que podría complicar sus decisiones: Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Diego Campillo cumplieron con las expectativas cuando recibieron la titularidad. Los tres jóvenes respondieron de buena manera ante la necesidad y ahora forman parte de una competencia interna por minutos que será cada vez más complicada conforme el plantel recupere efectivos.

La posible alineación de Chivas para enfrentar a Pumas