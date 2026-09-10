El futbolista del Guadalajara está convencido de que los rojiblancos ganarán los dos próximos partidos frente a universitarios y el Clásico Nacional.

Chivas está por ingresar a una etapa complicada de su calendario de este Apertura 2026, en donde le tocará enfrentar de forma consecutiva a dos de los llamados grandes de México cuando se enfrente a Pumas y posteriormente, al América en una edición más del Clásico Nacional; sin embargo, a Richy Ledezma no le inquieta ninguno de estos adversarios.

El carrilero del Guadalajara se mostró tranquilo pese a la complejidad de ambos contrincantes, por lo que aseguró que sabe que ese par de compromisos definirá mucho el cómo se perciba al Rebaño, pero aseguró que conseguirán los seis puntos.

“Va a decir mucho de nosotros, como equipo. Sabemos que son dos rivales fuertes y más el Clásico, pero estamos preparados para sacar los 6 puntos tras los dos partidos“, declaró el futbolista rojiblanco en palabras para Telemundo.

Ya pensando exclusivamente en el duelo del próximo fin de semana contra Pumas, Richy Ledezma aseguró que el chiverío sí parte como favorito, principalmente por el jugar en el Estadio Akron, aunque sabe que eso no significa que ganarán con facilidad, ya que los universitarios están desesperados por sumar puntos.

“Sí (somos favoritos), estamos en casa y sabemos que somos fuertes en casa, pero sabemos que Pumas necesita puntos y va a salir con todo. Sabemos eso y ya nos explicó Gabriel Milito que tenemos que salir con todo (…) Van a ver la mejor versión de nosotros. Ojalá nos apoyen en el estadio y vamos a ganar los tres puntos”, puntualizó el futbolista del conjunto tapatío.

Encuesta ¿Cuántos puntos sacará Chivas en sus duelos contra Pumas y América? ¿Cuántos puntos sacará Chivas en sus duelos contra Pumas y América? Seis puntos Cuatro puntos Tres puntos Dos puntos Un punto Ningún punto Ya votaron 8 hinchas

¿Cuál es el aspecto que Chivas debe corregir para el resto del Apertura 2026?

Richy Ledezma analizó el rendimiento del Guadalajara en este Apertura 2026, en donde fue autocrítico y admitió que el equipo ha bajado su nivel en la parte complementaria, por lo que deben ser más constantes de principio a fin de cada partido.

“Siento que debemos acabar el partido como empezamos los partidos. Siento que en los segundos tiempos bajamos mucho el nivel y si empezamos como en el primer tiempo de todos los partidos, nadie nos gana”, concluyó el carrilero rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Pumas?

El duelo entre el Guadalajara y los universitarios se disputará en la cancha del Estadio Akron y está agendado a jugarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.