El canterano del Guadalajara está dispuesto a todo con tal de volver a jugar otra Copa del Mundo, por lo que está complacido por la continuidad al proyecto de Javier Aguirre ahora con el Káiser.

La Selección Mexicana está iniciando un nuevo proceso de la mano de Rafael Márquez en búsqueda de trascender en el Mundial del 2030, por lo que Armando González ya está en búsqueda de llenarle el ojo al nuevo seleccionador nacional para poder participar en su segunda Copa del Mundo.

La Hormiga rompió el silencio y admitió públicamente que se siente “agradecido” pese a que solo jugó 14 minutos en el Mundial pasado con México, recordando que recientemente debutó en el combinado nacional, por lo que va con calma; sin embargo, dejó en claro que está dispuesto “a todo” para cuando sea requerido por el Káiser.

“Agradecido con Dios porque me dio la oportunidad. No tengo ni un año de haber debutado en Selección. Creo que tengo menos de 10 partidos y ya fui a un Mundial. Muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta y no me queda más que trabajar para seguir aumentando los minutos en el próximo Mundial.

“Dispuesto a todo para cualquier convocatoria que se me necesite. Voy a ir con toda mi actitud y mis ganas, todo lo que yo tengo, lo que depende de mí y lo que puedo entregar. Estoy disponible y puesto para todo”, declaró el delantero del Olympiacos a Azteca Deportes.

¿Qué opina la Hormiga González sobre Rafa Márquez?

“Muy bien, es Rafa Márquez. De los mejores jugadores que ha dado nuestro país, sino de los más importantes. Muy contento de que se siga con este proceso, porque creo que en el Mundial hicimos un muy buen papel y creo que vamos a seguir con la misma idea.

“Tácticamente y técnicamente nos ayudó a crecer mucho. En lo personal, me ayudó a entender un poco más el futbol en ciertos aspectos tan básicos de porqué tienes que dar un pase con una pierna y recibir con la otra. Al final, me ayudó a entender un poco mejor el juego”, concluyó el delantero.

Rafa Márquez da instrucciones a la Hormiga en el Mundial (IMAGO 7)

Los números de la Hormiga González en Selección Mexicana