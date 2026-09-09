El extremo de los Gunners admitió ya tener en el radar al canterano de las Chivas tras sus primeras exhibiciones en el futbol de Grecia.

Armando González está empezando con el pie derecho su aventura en el futbol de Europa con el Olympiacos, escuadra con la que ya anotó tres goles en la Copa de Grecia, rendimiento que está comenzando a atraer la atención en otras partes del Viejo Continente, como en Inglaterra.

Al término del partido que el Arsenal derrotó al Napoli por marcador de 1-0, el reportero Enzo Olivera de la cadena TNT Sports, aprovechó para entrevistar a Christos Tzolis, futbolista griego que milita en los Gunners, quien observó una fotografía del canterano de Chivas y aseguró reconocerlo por su buen arranque con la escuadra helénica.

“La Hormiga. Anotó dos goles ayer contra el Volos (…) Creo que es diferente, es una cultura diferente, hablando futbolísticamente. De hecho, Olympiacos fue mi rival porque jugaba en el PAOK, pero es un equipo grande de Grecia y también juegan en Europa. Los estándares son muy altos, así que también habrá mucha presión. Tiene que saber que existe la presión de no marcar goles, pero empezó bien.

“Sí (he escuchado de la Hormiga). Porque me gusta ver futbol, también veo futbol griego y él marcó dos goles contra el Volos. Ya anotó tres goles, creo que marcó con un cabezazo. Es un buen jugador. Creo que ahora tiene la oportunidad porque él otro delantero, desafortunadamente, tuvo una lesión importante y ahora quizá, tenga la oportunidad de jugar más a menudo”, declaró el extremo griego.

¿Cómo le ha ido a la Hormiga en el Olympiacos?

El delantero surgido de las fuerzas básicas del Guadalajara ha comenzado a tener cada vez más participación en su nuevo club, ya que ya participó en cuatro partidos, dos de Liga y dos de Copa, en donde ya acumula 412 minutos en total, en donde ya anotó tres goles, todos en el torneo copero.

¿Cuándo volverá a jugar la Hormiga González con el Olympiacos?

El siguiente partido del Olympiacos en la Superliga griega se disputará el próximo sábado 12 de septiembre cuando se enfrenten al OFI en la cuarta jornada del torneo liguero, duelo que se disputará a las 10 horas, tiempo del centro de México y que podría ser visto a través de Claro Sports.