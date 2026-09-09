El canterano del Guadalajara ha cambiado de equipo y pasó de los reflectores del Rebaño a ser el líder de un nuevo club en Liga de Expansión.

En el futbol se dice que lo difícil no es llegar, sino mantenerse en Primera División, en donde el canterano de Chivas, Sergio Flores, es el ejemplo de ello, ya que pasó de ser hasta capitán del Guadalajara a ser el nuevo referente del club Alacranes de Durango.

La Morsa fue uno de los jugadores más criticados y señalados durante la gestión de Marcelo Michel Leaño, quien se aferró a utilizar al mediocampista en sus alineaciones titulares, entregándole hasta el gafete de capitán del Rebaño tras su buen paso por divisiones inferiores.

Sin embargo, su nivel siempre causó opiniones divididas, por lo que fue enviado a préstamo al Mazatlán para el Apertura 2023 y Clausura 2024; sin embargo, los Cañoneros no hicieron válida la opción de compra y tuvo que regresar al Rebaño, en donde permaneció separado del plantel durante un semestre, entrenando por su cuenta, pero sin ser tomado en cuenta.

Rechazaba jugar en Liga de Expansión

Debido a que no entraba en planes del chiverío, la directiva le buscó acomodo en otros clubes, en donde solamente equipos de Liga de Expansión demostraban interés; sin embargo, versiones extraoficiales aseguraban que la Morsa rechazaba dichas propuestas debido a que deseaba seguir compitiendo por un lugar en Primera División.

Tras seis meses detenido, sin jugar ni ser tomado en cuenta accedió el fichar con la Jaiba Brava de Tampico, en donde consiguió ser el capitán y campeón con el conjunto tamaulipeco.

Sergio Flores, campeón con Tampico Madero (IMAGO 7)

Refuerzo de Alacranes de Durango para el Apertura 2026

Sergio Flores no renovó contrato con el equipo de la Jaiba, por lo que exploró el mercado de pases, encontrando cabida en Alacranes de Durango, franquicia que regresó a la Liga de Expansión para este semestre, en donde ya hasta ha portado el gafete de capitán.

La Morsa pasó varias semanas en búsqueda de equipo, alcanzando un acuerdo con la escuadra duranguense hace apenas dos semanas, en donde de inmediato fue incorporado al plantel y ya disputó tres partidos con la escuadra norteña.

Los números de la Morsa Flores en Chivas