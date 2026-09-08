Se destapó que el Piojo tiene una espinita clavada en el Guadalajara, por lo que no se quiere marchar sin levantar la corona como rojiblanco.

Los aficionados de Chivas demostraron su preocupación por la oferta que recibió la directiva rojiblanca de parte del Spartak de Moscú para hacerse de los servicios de Roberto Alvarado; sin embargo, la propuesta fue rechazada por la directiva tapatía y por el propio futbolista.

Es por eso que el comunicador de As México, César Huerta, destapó hubo vaios factores que influyeron en la decisión del Piojo de rechazar la oferta del balompié ruso, en donde destacan el conflicto bélico en aquella parte del planeta, la tranquilidad de su familia y su deseo de cumplir el sueño de ser campeón con el Guadalajara.

“Se recibe una primera oferta y el Guadalajara les dice que no les gustó y le preguntan al jugador (…) Consultan al futbolista y el jugador le ha dicho: ‘A Rusia no quiero ir’. Es un país en guerra y no hay competencias europeas. Me platicaban que tiene mucho más que ver el tema de la familia.

“El principal argumento por el que se ha tomado la decisión de rechazar la oferta, de común acuerdo tanto el club Guadalajara como de Roberto Alvarado, tiene que ver con un tema familiar.

“Hay muy buena relación entre el club y el Piojo. Está muy cómodo aquí, quiere ser campeón aquí. Ha batallado mucho. Me dice su gente cercana que el Piojo, legítimamente, tiene mucho deseo de ser campeón con el Guadalajara porque dice que le ha tocado comerse muy malas épocas con las Chivas.

“Estuvo cerca y dolió mucho aquella Final, en donde el Piojo marcó el 1-0. Ya estuvo muy cerca de ser campeón con el Guadalajara y quiere conseguirlo, es un deseo legítimo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Hasta cuándo tiene contrato el Piojo Alvarado con Chivas?

El atacante se ha consolidado como el hombre más determinante de toda la ofensiva del Guadalajara, por lo que la directiva rojiblanca ha realizado esfuerzos importantes para mantenerlo en la plantilla, por lo que en el 2024 firmó una extensión de contrato hasta el verano del 2029.