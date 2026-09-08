El seleccionado nacional habría influido en la decisión del Piojo de permanecer en la escuadra rojiblanca tras interés del balompié ruso.

Chivas sigue siendo el blanco de los rumores en este cierre del mercado de fichajes, por lo que en días recientes se filtró que el Spartak de Moscú habría lanzado una propuesta por la carta de Roberto Alvarado, en donde se habría decidido que el atacante permaneciera como rojiblanco.

Sin embargo, esa decisión del Piojo de rechazar el ofrecimiento del conjunto de Rusia habría sido motivado por el consejo de un futbolista que participó en la Copa del Mundo 2026 con México, ya que Luis Chávez le habría aconsejado que se quedara en el Guadalajara.

El comunicador Alejandro Ramírez destapó que el mediocampista que actualmente milita en el Dinamo de Moscú habría tenido una conversación con Roberto Alvarado, en donde le habría aconsejado permanecer en el Rebaño Sagrado a menos que quisiera ganar mucho dinero, además de otras complicaciones como el clima y el idioma.

“Decían que el Piojo había hablado ayer por la mañana con Luis Chávez. Para decirle… ‘Allá estás bien, quédate. Si es por lana, vente. Aguántate mejor’. ‘Acá hay tiempo en el que ni salimos de casa’ y el idioma es un problema. Dicen que Luis Chávez, dentro de lo básico, los primeros cinco o seis meses un guía, un traductor”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuál es la oferta que habría lanzado el Spartak de Moscú por Piojo Alvarado?

Hace unos días se dio a conocer que el Spartak de Moscú habría registrado un profundo interés en hacerse de los servicios de Roberto Alvarado, por lo que habrían puesto sobre la mesa una propuesta que rondaría los 8 millones de dólares, misma que habría sido rechazada por la directiva rojiblanca.

Sin embargo, el reportero César Luis Merlo, aseguró que la cifra real fue de 15 millones de dólares por la carta del Piojo, aunque la respuesta habría sido la misma por parte de Amaury Vergara y el entorno del propio futbolista.